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U-Haft für vier Männer nach Einbruch in Waffengeschäft im Tessin

Das Aufbewahrungslager fuer persoenliches Material von Haeftlingen der Untersuchungshaft, aufgenommen waehrend eines Medienrundgangs im Gefaengnis Zuerich West GZW beim Polizei- und Justizzentrum Zuer ...
Das Aufbewahrungslager für persönliches Material von Häftlingen der Untersuchungshaft im Gefängnis Zürich West GZW.Bild: keystone/Michael Buholzer

U-Haft für vier Männer nach Einbruch in Waffengeschäft im Tessin

Nach der Festnahme von vier Männern am Wochenende in Monte Carasso TI ist deren Verhaftung angeordnet worden. Die Männer waren nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft mit dem Auto geflüchtet und am Ende einer Verfolgungsjagd festgenommen worden.
23.06.2026, 11:3523.06.2026, 11:35

Bei den Verhafteten handelt es sich um einen 19-jährigen algerischen Staatsangehörigen sowie um drei französische Staatsangehörige im Alter von 17, 22 und 25 Jahren, wie die Tessiner Staatsanwaltschaft, die Tessiner Jugendanwaltschaft und die Tessiner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten. Alle vier seien in Frankreich wohnhaft.

Den Männern werden Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie Verstösse gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz vorgeworfen. Der 22-Jährige müsse sich zudem wegen Fahrens ohne Berechtigung verantworten, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Laut Angaben der Polizei waren sie am frühen Samstagmorgen in ein Waffengeschäft in Camorino eingebrochen und danach per Auto in Richtung Locarno geflüchtet. Bei einer grossangelegten Fahndung sei es zu einer Verfolgungsjagd gekommen, bevor die Insassen zu Fuss zu fliehen versuchten. Die Beute sei sichergestellt worden.

Die Untersuchungshaft sei vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt worden. (sda)

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