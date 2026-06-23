Polizeirapport

Frau (37) tot in Escholzmatt LU gefunden – Tatverdächtiger schwer verletzt

Am Montag sind im Ballenbach in Escholzmatt LU eine tote Frau und ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt. Tatverdächtig ist derzeit der Verletzte.

Die Tat wurde am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr entdeckt. Im Ballenbach in Escholzmatt wurden eine tote Frau und ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Demnach soll es sich beim Todesopfer um eine 37-jährige Ukrainerin handeln. Der schwer verletzte Mann sei 35 Jahre alt und aus Afghanistan. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Hintergründe und die Ursache der Verletzungen des Mannes sind noch nicht geklärt. Derzeit gelte der Verletzte als Tatverdächtiger, heisst es in der Mitteilung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Staatsanwaltschaft Sursee führt die Untersuchung. Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, die am Montagnachmittag im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. (vro)