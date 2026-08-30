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Wanderer in den Freiburger Alpen zu Tode gestürzt

Rega Kantonspolizei Graubünden
Die Rega konnte den 69-jährigen Wanderer nur noch tot bergen (Symbolbild).Bild: kantonspolizei graubünden

Wanderer in den Freiburger Alpen zu Tode gestürzt

30.08.2026, 09:2030.08.2026, 09:20

Ein 69-jähriger Wanderer ist am Samstag bei Grandvillard FR rund 200 Meter tief abgestürzt und dabei tödlich verunglückt. Die Rettungskräfte konnten nach Angaben der Kantonspolizei Freiburg vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Verunglückte war im Gebiet Plan des Eaux unterwegs, als er den Halt verlor. Die von der Einsatz- und Alarmzentrale gegen 17.00 Uhr informierten Rettungsleute der Rega und der Rettungskolonne Gruyère bargen das Opfer anschliessend per Helikopter.

Zur Betreuung der Angehörigen zog die Polizei ein Careteam hinzu. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit ermittelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Plan des Eaux ist ein Gebirgspass zwischen dem Greyerzerland im Kanton Freiburg und den Pays d’Enhaut im Kanton Waadt. (sda)

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