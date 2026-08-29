Kanton Wallis versteigert 111 Kilogramm CBD-Haschisch

Darum versteigert der Kanton Wallis 111 Kilogramm CBD-Haschisch

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Der Kanton Wallis verkauft zum ersten Mal 111 Kilogramm CBD-Haschisch. Bild: KEYSTONE

Auf der Verkaufsplattform des Kanton Wallis sorgt derzeit ein ungewöhnliches Angebot für Aufmerksamkeit: Die Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen bietet 111 Kilogramm Haschisch zum Verkauf an. Der Kanton weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass es sich um CBD-Haschisch mit einem THC-Gehalt von lediglich 0,4 Prozent handelt. Dies berichtet der «Walliser Bote».

Die Ware stammt aus einer Beschlagnahmung durch die Walliser Justiz. «Die Ware wurde von der Walliser Justiz beschlagnahmt», bestätigt Florent Champliau, stellvertretender Chef der zuständigen Dienststelle. Diese wurde mit der Verwertung beauftragt.

Das Haschisch ist vakuumiert und in 100-Gramm-Portionen verpackt. Jeweils zehn Portionen ergeben ein Kilogramm. Interessenten können entweder einzelne Kilogramm oder die gesamte Menge erwerben.Einen Schätz- oder Mindestpreis gibt es nicht.

Angebote mussten bis Freitag, 28. August 2026, um Mitternacht eingereicht werden. Für die Dienststelle ist der Verkauf eine Premiere: «Es ist das erste Mal, dass diese Art von Ware zum Verkauf angeboten wird», sagt Champliau.

Sollte kein geeignetes Angebot eingehen, wird die Ware an die Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug zurückgegeben. Diese entscheidet anschliessend über das weitere Vorgehen. (lyn)