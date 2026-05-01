Video: watson/nina bürge

Das war der 1. Mai in Zürich in Bewegtbild

Nina Bürge Folge mir

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Am Tag der Arbeit, dem 1. Mai, fand in der Stadt Zürich sowie in anderen Schweizer Städten eine bewilligte Demonstration statt. Wie diese verlief, siehst du im Video:

Video: watson/nina bürge

Nachdem die Demo auf dem Sechseläutenplatz ein Ende gefunden hatte und die Demonstranten die Nachmittagssonne genossen hatten, bildete sich gegen 15 Uhr eine unbewilligte Demonstration in der Langstrasse. Diese findet jährlich statt, entsprechend war die Polizei mit einem Aufgebot vor Ort. Die eindrücklichsten Bilder der unbewilligten Demonstration siehst du im Video: