Video: watson/nina

Hier treffen die 1.-Mai-Aktivisten auf die Polizei

Bei der Nachdemo zum 1. Mai kam es zu Scharmützeln zwischen den Aktivisten und der Polizei. Ein Video zeigt, wie sie aufeinander treffen.

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Die Nachdemo hatte in der Langstrasse gestartet und wurde dann von der Polizei Richtung Helvetiaplatz getrieben. Bei der Bäckeranlage, an der Kreuzung Feldstrasse/Stauffacherstrasse, trafen Aktivisten und Einsatzkräfte aufeinander. Im Video ist zu sehen, wie die Polizisten mit Gummischrot schiessen und Pfefferspray versprühen, während der Mob unbeirrt weiterdrängt.

Video: watson/nina

Mittlerweile wird der Demozug langsam kleiner. (vro/nib)