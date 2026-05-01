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1.-Mai-Demo in Zürich: Polizei trifft auf Aktivisten

Video: watson/nina

Hier treffen die 1.-Mai-Aktivisten auf die Polizei

Bei der Nachdemo zum 1. Mai kam es zu Scharmützeln zwischen den Aktivisten und der Polizei. Ein Video zeigt, wie sie aufeinander treffen.
01.05.2026, 16:1801.05.2026, 16:18

Die Nachdemo hatte in der Langstrasse gestartet und wurde dann von der Polizei Richtung Helvetiaplatz getrieben. Bei der Bäckeranlage, an der Kreuzung Feldstrasse/Stauffacherstrasse, trafen Aktivisten und Einsatzkräfte aufeinander. Im Video ist zu sehen, wie die Polizisten mit Gummischrot schiessen und Pfefferspray versprühen, während der Mob unbeirrt weiterdrängt.

Video: watson/nina

Mittlerweile wird der Demozug langsam kleiner. (vro/nib)

Mehr zum 1. Mai in Zürich:

Liveticker
Einkaufswagen in Brand gesteckt ++ Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer ein
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36 Kommentare
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Thomas Meister
01.05.2026 16:40registriert April 2019
Ein Polizist wird von seinem Motorrad gerissen und dann noch mehr angegriffen. Und was kann der Polizist machen? Rein gar nichts. Hier muss man endlich durchgreifen und der Polizei erlauben mit aller Gewalt einzugreifen. Wer die Polizei angreift, greift die Schweiz an. Und hier darf man keine Gnade walten lassen.
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peterli90
01.05.2026 16:30registriert Mai 2017
Das Problem ist doch Folgendes: Selbst wenn einer dieser Chaoten festgenommen wird, wird er oder sie max. 24 Stunden festgehalten. Am Montag geht es dann wieder unbehelligt zur Arbeit. Hier sollten längstens strengere Strafen verordnet werden können. Aber die Politik schaut tatenlos zu!
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susika
01.05.2026 16:39registriert März 2022
und am Schluss wurden 5 oder so festgenommen, lächerlich. Und als Strafe gibt es eine Nacht in der Zelle. Schon klar machen dies das immer und immer wieder.
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