Am heutigen Freitag gehen Menschen in vielen Städten weltweit auf die Strassen, um für fairere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Auch in der Schweiz sind Kundgebungen geplant. In Bern wird gegen den Ausbau der Rüstungsindustrie und den Abbau des Sozialstaates demonstriert. In Basel richtet sich der Protest gegen tiefe Löhne und hohe Krankenkassenprämien. In Zürich rufen der Gewerkschaftsbund zur Demonstration gegen die 10-Millionen-Initiative und das 1.-Mai-Komitee zum Protest gegen den Niedergang der «regelbasierten internationalen Ordnung» auf. Dabei soll es auch um die Situation in Gaza gehen. In Olten SO fordert die Gewerkschaft des Verkehrspersonals mehr Schutz für die Menschen, die im öffentlichen und touristischen Verkehr arbeiten. Auch in anderen Deutschschweizer Städten sind Kundgebungen geplant. (vro)