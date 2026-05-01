Rund fünfzig Demonstrationen finden am heutigen Tag der Arbeit unter dem Motto «Jobs und Löhne verteidigen. Nein zur Abschottung» statt. Tiefe Reallöhne und hohe Lebenskosten würden Arbeitnehmende vielerorts auf die Strasse treiben, schreibt der Gewerkschaftsbund. Bundesrat Beat Jans wird in Solothurn und Biel BE erwartet. Seine Parteikollegin, Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, wird in Liestal BL auftreten. In Unterseen BE unter anderem SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer auftreten. (sda)
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Löhne und Gaza: Heute wird in mehreren Städten demonstriert
Am Tag der Arbeit gehen viele Menschen in der Schweiz auf die Strasse und demonstrieren. Alle Entwicklungen zum 1. Mai im Ticker.
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Bundesräte an Kundgebungen in Solothurn, Biel und Liestal
Willkommen zum Tag der Arbeit
Am heutigen Freitag gehen Menschen in vielen Städten weltweit auf die Strassen, um für fairere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Auch in der Schweiz sind Kundgebungen geplant. In Bern wird gegen den Ausbau der Rüstungsindustrie und den Abbau des Sozialstaates demonstriert. In Basel richtet sich der Protest gegen tiefe Löhne und hohe Krankenkassenprämien. In Zürich rufen der Gewerkschaftsbund zur Demonstration gegen die 10-Millionen-Initiative und das 1.-Mai-Komitee zum Protest gegen den Niedergang der «regelbasierten internationalen Ordnung» auf. Dabei soll es auch um die Situation in Gaza gehen. In Olten SO fordert die Gewerkschaft des Verkehrspersonals mehr Schutz für die Menschen, die im öffentlichen und touristischen Verkehr arbeiten. Auch in anderen Deutschschweizer Städten sind Kundgebungen geplant. (vro)
Das Wichtigste in Kürze:
- Am 1. Mai ist Tag der Arbeit. In einigen Kantonen haben die Menschen an diesem Tag frei. Der Feiertag geht auf einen Generalstreik am 1. Mai 1886 zurück, als die nordamerikanische Arbeiterbewegung für bessere Arbeitsbedingungen auf die Strasse ging. Seither wird der 1. Mai in vielen Ländern der Welt gefeiert.
- In der Schweiz nutzen viele den Tag, um auch hierzulande für die Rechte der Arbeitnehmenden zu demonstrieren. In zahlreichen Städten in der Deutsch- und Westschweiz sind deshalb jeweils Demonstrationen geplant. Die grösste findet jeweils in Zürich statt. Hier wird dieses Jahr gegen «den Niedergang der regelbasierten internationalen Ordnung» sowie gegen die 10-Millionen-Initiative protestiert. Der Anlass startet um 10 Uhr.
- Auch in Bern und Basel sind Demonstrationen geplant. In Basel startet um 10 Uhr eine Grossdemonstration für höhere Löhne und tiefere Krankenkassenprämien. In Bern startet die Demo um 18 Uhr unter dem Motto Klassenkampf statt Vaterland und richtet sich gegen den Ausbau des «Schweizer Rüstungsapparates» und den Abbau des Sozialstaates.
- Rund um die 1.-Mai-Feierlichkeiten kommt es regelmässig zu unbewilligten Demonstrationen und Ausschreitungen, weshalb auch die Polizei präsent ist. Im vergangenen Jahr setzte sie in Zürich Tränengas ein. Der Sachschaden belief sich auf mehrere tausend Franken.
- Im Liveticker erfährst du alle Entwicklungen rund um die Demonstrationen vom 1. Mai 2026.