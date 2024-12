Die Nachfrage bei Anlaufstellen und Hotlines für Betroffene häuslicher Gewalt war über die Festtage hoch. Bild: E+

Häusliche Gewalt über die Feiertage: «Wir haben immer Weihnachtsgeschenke im Frauenhaus»

In Deutschland und England berichten Anlaufstellen von mehr Vorfällen häuslicher Gewalt über die Feiertage. So ist die Situation in der Schweiz.

Hanna Hubacher

In den Tagen vor Weihnachten kursierten in den sozialen Medien Posts mit Angeboten für Hilfe gegen häusliche Gewalt. Die selbstorganisierte Hotline «Telefon gegen Gewalt» öffnete ihre Leitungen extra über die Feiertage.

Opferschutzstellen und Fachpersonen hatten in Deutschland und England ausserdem vor einem Anstieg häuslicher Gewalt in der Weihnachtszeit gewarnt. Wie war die Situation in der Schweiz?

watson hat bei der Polizei, einer Anlaufstelle für häusliche Gewalt, einem Frauenhaus und einem Krisenzentrum für Jugendliche nachgefragt.

Mehr Konfliktpotenzial, aber nicht mehr Fälle

Die Kantonspolizeien Zürich und Bern verzeichneten über Weihnachten keine ausserordentliche Häufung von Fällen häuslicher Gewalt, wie deren Sprecher gegenüber watson sagten.

Die Kantonspolizei Zürich sei zwischen dem 24. und dem 26. Dezember rund zehnmal wegen häuslicher Gewalt ausgerückt.

Das entspreche den Zahlen eines gewöhnlichen Wochenendes. Auch in den Vorjahren hätte die Kapo Zürich in der Weihnachtszeit jeweils keinen Anstieg an gemeldeten Fällen festgestellt.

«Eine Erhöhung über die Festtage können wir nicht beobachten.» Sprecher der Kantonspolizei Zürich

Bei der Kantonspolizei Bern würden zwar keine zeitlich eingegrenzten Statistiken zu häuslicher Gewalt geführt. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige aber, dass die Feiertage nicht mit deutlich mehr Meldungen einhergingen.

Viele Vorfälle würden allerdings verzögert oder überhaupt nicht gemeldet, so der Sprecher. Grundsätzlich erlebt die Kantonspolizei die Stimmung in der Weihnachtszeit als angespannt:

«Wir stellen fest, dass in den Weihnachtstagen mehr Konfliktpotenzial vorhanden ist und es häufiger zu Auseinandersetzungen oder Streitereien kommt.» Sprecher der Kantonspolizei Bern

Mögliche Gründe seien erhöhter Stress, emotionale Belastungen, vermehrte zwischenmenschliche Kontakte sowie weniger Rückzug- und Ausweichmöglichkeiten über die Feiertage.

Vor allem Wiederholungsfälle

Davon zeugen auch Erfahrungen der Anlaufstelle gegen Häusliche Gewalt Aargau. In den vergangenen Jahren hätten sie in der Weihnachtszeit etwa zwei bis drei Prozent mehr Anfragen erreicht als sonst, sagt Claudia Wyss, die Leiterin der Anlaufstelle. In diesem Jahr habe sie allerdings keine solche Zunahme feststellen können.



«Im Vergleich zu anderen Jahren ist es relativ ruhig. Ich würde sagen, die Nachfrage ist auf hohem Niveau normal.» Claudia Wyss

Das erklärt sie sich mitunter dadurch, dass die Weihnachtstage in diesem Jahr unter der Woche lagen und nicht direkt an ein Wochenende grenzten. So waren viele Anlaufstellen am Freitag wieder geöffnet und nicht über mehrere Tage am Stück geschlossen. Die Weihnachtstage hätten somit eher den Charakter eines normalen Wochenendes gehabt. Aber auch Wyss betont:

«Die Dunkelziffer ist sehr hoch.» Claudia Wyss

Bei den ihr bekannten Fällen, die sich während der Weihnachtstage ereignet hatten, habe es sich vor allem um Wiederholungsfälle gehandelt. Wyss’ Erkenntnis: In Haushalten, in denen es vorher bereits zu Gewalt kam, könnte sich diese während der Feiertage nochmals verstärkt haben.

Auch Wyss nennt Faktoren, die eine Eskalation begünstigen könnten. Während der Feiertage würden die Nerven teilweise blank liegen, da viele Personen plötzlich viel Zeit mit Familienmitgliedern verbringen, die sie sonst wenig sehen. Dies könne das Potenzial für Konflikte erhöhen.

Allerdings, so Wyss, müsse man klar zwischen Familienkonflikten und Vorfällen häuslicher Gewalt unterscheiden.

Hohe Auslastung der Hotlines der Frauenhäuser

Sind die Beratungsstellen an Wochenenden oder Feiertagen geschlossen, bleibt Betroffenen von häuslicher Gewalt in Zürich die Möglichkeit, sich an die Hotlines der Frauenhäuser zu wenden.

Pascale Navarra, Co-Betriebsleiterin des Frauenhauses Zürich Violetta, sagte zu watson, dass ihre Organisation keine gesonderten Zahlen für die Weihnachtszeit erhebe. Sie beobachte aber, dass die telefonische Nachfrage für Beratungen an Wochenenden und Feiertagen grundsätzlich höher sei. Dass es spezifisch an Weihnachten häufiger zu häuslicher Gewalt komme, glaubt sie aber nicht.

«Häusliche Gewalt in einer Beziehung besteht unabhängig von der Jahreszeit oder Feiertagen. Sie hat System und ist immer da.» Pascale Navarra

In diesem Jahr habe das Frauenhaus während der Feiertage vor allem Beratungsgespräche durchgeführt. Navarra arbeitet seit zehn Jahren im Frauenhaus und hat schon erlebt, dass es dort an Heiligabend zu mehreren Eintritten gefährdeter Frauen gekommen ist. Für Eintritte an Feiertagen seien sie deswegen vorbereitet:

«Wir haben immer ein paar Weihnachtsgeschenke in Reserve im Haus.» Pascale Navarra

Im aktuellen Jahr gab es direkt vor den Weihnachtstagen mehrere Eintritte. Navarra erklärt, dass es vor längeren Ferien oder Schulferien teilweise gehäuft zu Eintritten von Betroffenen ins Frauenhaus käme.

Während der Festtage könnte es für Betroffene schwieriger sein, sich an eine Anlaufstelle zu wenden, so Navarra.

«Wie und wo hat das Opfer überhaupt eine Möglichkeit, zu telefonieren oder gar zu flüchten, ohne dass das bemerkt wird?» Pascale Navarra

Gerade während der Feiertage, wenn Familien viel Zeit zu Hause verbringen, stünden Betroffene unter ständiger Beobachtung. Die Möglichkeit, ungestört zu telefonieren, sei eingeschränkt.

Schlussendlich sei aber unklar, wie sich Weihnachten oder andere Feiertage auf das Handeln von Betroffenen häuslicher Gewalt auswirkt:

«Die Feiertage können den Entscheid einer Frau in beide Richtungen beeinflussen: Entweder darin, von zu Hause wegzugehen, bevor die Feiertage beginnen, weil das intensivere Zusammensein in der Familie noch mehr Gewaltpotenzial birgt. Oder, gerade nicht wegzugehen, weil sich die Kinder auf Weihnachten freuen oder Familienfeiern geplant sind.»

Krisenzentren für Jugendliche stehen unter Druck

Bei den Krisenzentren für Jugendliche machten sich die Feiertage vor allem dadurch bemerkbar, dass viele Beratungsangebote für Jugendliche und Familie über die Feiertage geschlossen seien. Dies sagt Lucas Maissen, Leiter des «Schlupfhuus» in Zürich, das Jugendliche in Krisensituationen aufnimmt.

«Die Nachfrage schwappt auf die Anlaufstellen über, die rund um die Uhr geöffnet sind.» Lucas Maissen

Die Jugendlichen, die zum «Schlupfhuus» kämen, hätten meist körperliche, psychische oder sexualisierte Gewalt erlebt.

Auch Maissen wiederholt gegenüber watson, was die anderen Stellen bereits festgehalten haben: «Wir können keine Kausalität zwischen Feiertagen und Neueintritten feststellen.» Der Stresspegel könne während der Feiertage zwar steigen.

Die Konflikte seien jedoch bereits zuvor da: «Das sind Familiensysteme, die vorher schon sehr stark belastet sind.» Es könne sich bei Weihnachten vielmehr um einen Tropfen handeln, der das Fass zum Überlaufen bringe. Aber: «Das Fass war bereits vorher voll.»

Anlaufstellen für Opfer von häuslicher Gewalt körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt innerhalb einer Familie oder in einer aktuellen oder aufgelösten Paarbeziehung.

Betroffene können sich bei den kantonalen Opferhilfestellen melden, die auf der Website der Betroffene Männer können sich an die Anlaufstelle

Bei Straftaten im Ausland können Schweizer Staatsangehörige die Helpline des EDA kontaktieren: +41 800 24 7 365. Unter häuslicher Gewalt versteht maninnerhalb einer Familie oder in einer aktuellen oder aufgelösten Paarbeziehung.Betroffene können sich bei denmelden, die auf der Website der Opferhilfe Schweiz zu finden sind. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und anonym. Sollten sich Frauen zu Hause nicht mehr sicher fühlen, finden sie in Frauenhäusern eine sichere Unterkunft. Weitere Unterstützung bietet das Frauen-Nottelefon können sich an die Anlaufstelle Zwüschehalt oder an das Männerbüro Zürich wenden.Bei Straftaten im Ausland können Schweizer Staatsangehörige die Helpline des EDA kontaktieren: +41 800 24 7 365.