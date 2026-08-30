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Tessin

Lago di Lugano: 36-jährige Schwimmerin vermisst

Lugano mit Lago di Lugano und San Salvatore am Freitag, 10. August 2012. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella)
Im Lago di Lugano wird eine Zürcherin vermisst.Bild: KEYSTONE

36-jährige Schwimmerin im Luganersee vermisst

30.08.2026, 03:22

Im Luganersee ist eine 36-jährige Schweizerin beim Schwimmen verschwunden und trotz einer grossangelegten Suche zunächst nicht gefunden worden. Die Frau sei am Samstag kurz nach 17 Uhr als vermisst gemeldet worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit.

Die im Kanton Zürich wohnhafte Frau habe sich zuvor zusammen mit einem ebenfalls dort wohnhaften 40-jährigen Deutschen auf einem Boot befunden. Während eines Schwimmausflugs sei sie im Luganersee verschwunden.

Die umgehend eingeleitete Suche, an der sich verschiedene Einsatzkräfte der Region beteiligten, sei laut Polizei bislang erfolglos geblieben.

Die Frau verschwand den Angaben zufolge rund 500 Meter vom Ufer entfernt. Der See sei dort etwa 80 Meter tief. Die Suche werde in den kommenden Tagen mit Spezialgeräten und Unterstützung der Genfer Kantonspolizei fortgesetzt. Die Polizei leitete Ermittlungen zum genauen Hergang ein. (sda)

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