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SP Zürich will mit Seiler Graf und Galladé in den Regierungsrat

SP will mit Seiler Graf und Galladé in den Zürcher Regierungsrat

04.07.2026, 12:2404.07.2026, 12:24

Die SP hat am Samstag Priska Seiler Graf und Nicolas Galladé für den Regierungsrat nominiert. Eine Diskussion fand nicht statt.

Priska Seiler Graf, Nationalraetin SP-ZH, spricht waehrend einer Medienkonferenz zur Lancierung des Referendums gegen das gelockerte Kriegsmaterialgesetz, am Mittwoch, 7. Januar 2026, in Bern.(KEYSTON ...
Priska Seiler Graf ist derzeit Naitonalrätin.Bild: keystone

Seiler Graf und Galladé waren die einzigen Kandidierenden. Bis zum Ende der Frist gingen keine weiteren Kandidaturen ein, es gab auch keine Wortmeldungen. Die Delegierten nominierten die Nationalrätin und den Winterthurer Stadtrat in Pfäffikon mit klarem Mehr, bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Stadtratskandidat Nicolas Gallade (SP) an den Stadtratswahlen in Winterthur am Sonntag, 8. Maerz 2026. (KEYSTONE/Walter Bieri )
Der Winterthurer Stadtrat Nicolas Galladé.Bild: keystone

Die Wahl entsprach dem Vorschlag der Findungskommission. Einen Antrag auf geheime Wahl verwarfen die Delegierten zuvor deutlich. (dab/sda)

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