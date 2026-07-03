Bericht zum Fall Ramiswil: 21 Hunde hätten nicht zwingend eingeschläfert werden müssen

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Im November 2025 schläferte das Solothurner Veterinäramt auf einem Hof in Ramiswil 122 Hunde ein. 43 Pferde und zwei Ziegen wurden beschlagnahmt. Die Behörden verteidigten die drastischen Massnahmen damit, dass die Tiere «nicht mehr zu retten» gewesen seien.

Die Auswertung von vier der 122 getöteten Hunde am Institut für Tierpathologie der Universität Bern ergab aber ein anderes Bild: Die Tiere seien gut genährt gewesen, der Pflegezustand mässig. Bilder, die Schweiz Heute exklusiv vorliegen, zeigen einen Hund mit einer mutmasslichen Schusswunde und Tiere mit weissen, sauberen Fellen.

Schweiz Heute liegen exklusive Bilder vom Hof in Ramiswil vor. Bild: schweiz heute

Waren die Tötungen also ungerechtfertigt? Diese Frage sollte die Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard im Auftrag des Veterinäramts untersuchen.

Am Freitagmorgen stellte die Kanzlei ihre Befunde vor und die Solothurner Regierungsrätin Sibylle Jeker (SVP) nahm ebenfalls Stellung. Die Pressekonferenz kannst du oben im Video nachschauen.

Das steht im Bericht

Die externe Untersuchung hat ein mangelndes Risikobewusstsein bei den Behörden festgestellt. Der Veterinärdienst hat demnach auch zu viel auf Administration gesetzt. Ein Fall Ramiswil darf sich laut Jeker nicht mehr wiederholen. Der Bericht kommt zum Schluss, dass die Eskalation auf dem Hof nicht auf einen einzelnen Fehlentscheid oder ein punktuelles Versagen zurückzuführen sei.

Gründe waren laut Bericht zu viel Administration beim Vollzug, zu wenig Risikobewusstsein und zu viel Vertrauen in die Tierhalterin. Besonders bei den Hunden seien die rassenspezifischen Risiken zu lange unterschätzt worden. Dem Veterinärdienst attestiert der Bericht ein professionelles Handeln.

Der Bericht kommt zum Schluss, dass es richtig war, 99 der 122 Hunde einzuschläfern. Diese 99 Tiere waren klar als Herdenschutzhunde identifizierbar. Realistische Alternativen hätten gefehlt, die Hunde hätten weder platziert noch als Schutzhunde eingesetzt werden können. Zudem hätten erhebliche Tierschutz- und Sicherheitsrisiken bestanden.

Bei den übrigen 23 Hunden hingegen sei keine genügend differenzierte Triage vorgenommen worden; hier sei die Euthanasie nicht zwingend alternativlos gewesen. Ausser bei zwei Hunden, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes ebenfalls hätten eingeschläfert werden müssen.

(dab/leo)