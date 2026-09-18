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Bündner Nationalrat Martin Candinas möchte in den Ständerat

Bündner Nationalrat Martin Candinas möchte in den Ständerat

18.09.2026, 09:5618.09.2026, 09:56

Der Bündner Mitte-Nationalrat und ehemalige Nationalratspräsident Martin Candinas will 2027 für den Ständerat kandidieren. Dort wird auf die nächste Legislatur nach dem angekündigten Abgang seines Parteikollegen Stefan Engler mindestens ein Sitz neu vergeben.

Martin Candinas (Die Mitte) nach der Wahl in den Nationalrat, am Sonntag, 22. Oktober 2023 in Chur. Die Schweizer Buergerinnen und Buerger waehlen das Bundesparlament mit den beiden Kammern Nationalra ...
Martin Candinas will für den Ständerat kandidieren.Bild: keystone

Candinas erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA: «Ich würde gerne für den Ständerat kandidieren. Ob ich als Kandidat der Mitte Graubünden für den Ständerat antreten darf, entscheiden die Delegierten.» Für ihn sei klar, dass er die Bündnerinnen und Bündner auch in der nächsten Legislatur in Bern vertreten möchte, sei es im Stände- oder Nationalrat.

Der 46-jährige Bündner sitzt seit 2011 im Nationalrat. Er präsidierte 2022/2023 den Nationalrat und ist in Bundesbern unter anderem als Medien- und Verkehrspolitiker bekannt.

Aktuell sitzen im Ständerat für Graubünden Martin Schmid (FDP) und Stefan Engler (Mitte). Engler gab im Mai bekannt, dass er sich nicht für eine weitere Legislatur in Bundesbern bewerben werde.

Auch für den Nationalrat werden die Karten in Graubünden bei den Wahlen neu gemischt. Einerseits büsst Graubünden aufgrund des geringeren Bevölkerungswachstums als in anderen Kantonen einen Sitz ein und kann neu nur noch vier statt fünf Vertretungen entsenden. Andererseits verzichtet Anna Giacometti (FDP) auf eine Wiederwahl, wie sie kürzlich gegenüber dem rätoromanischen Fernsehen und Radio RTR bekanntgab. (hkl/sda)

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