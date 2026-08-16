Waadtländer Staatsrätin Dittli muss Basis ihrer Partei überzeugen

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Valérie Dittli will erneut für den Staatsrat das Kantons Waadt kandidieren, muss aber ihre Partei überzeugen. Die Delegiertenversammlung ihrer Partei, der Mitte, wird am 2. September entscheiden, ob sie ihre Staatsrätin aufstellen will oder nicht.

Valérie Dittli. Bild: keystone

Am Donnerstag wird der kantonale Parteivorstand mit Dittli zusammentreten. Er will vor der Versammlung vom 2. September eine Stellungnahme abgeben, wie der Präsident der Mitte Waadt, Giancarlo Sergi, am Sonntag zu Keystone-SDA sagte.

Der neunköpfige Präsidialausschuss hatte aber bereits empfohlen, Dittli nicht weiter zu unterstützen. Die Delegierten hätten nun aber «alle Karten in der Hand und müssten eine Entscheidung treffen», so Sergi.

Am 2. September wird der angeschlagenen Staatsrätin keine Gegenkandidatur gegenüberstehen.

Da die Mitte im Kanton Waadt derzeit kaum Gewicht hat, hofft sie auf Bündnisse. Die potentiellen Bündnispartner sind jedoch nicht zu einer Zusammenarbeit bereit, sollte Dittli erneut als Mitte-Kandidatin für den Staatsrat kandidieren.

Partei in Bedrängnis

Ihre Ankündigung bringt ihre Partei in Bedrängnis. Das Präsidium der Mitte Waadt hatte ihr nämlich empfohlen, auf eine Kandidatur zu verzichten. Die Partei, die im Kanton wenig politisches Gewicht hat, will mit Blick auf die kantonalen Wahlen 2027 Bündnisse eingehen. Doch alle konsultierten Parteien aus der Mitte wie auch von rechts wollen kein Bündnis mit Valérie Dittli als Kandidatin.

Zur Erinnerung: Die gebürtige Zugerin wurde im April 2022 in den Staatsrat gewählt. Damals war sie erst 29 Jahre alt und verfügte über keine wirkliche politische Erfahrung. Ihre Wahl war eine grosse Überraschung, auch wenn sie wesentlich dem Bündnis der Mitte mit FDP und SVP zu verdanken war.

Das Märchen dauerte jedoch nicht lange. Eine Affäre um Dittli folgte auf die nächste: der Umgang mit dem Steuerschild, Führungsprobleme, eine geheime Vereinbarung und der Vertrauensbruch mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Staatsrat.

«Eine Bilanz, die ich verteidigen kann»

Isoliert, von allen Seiten angegriffen und im Visier der Justiz wollte Valérie Dittli dennoch nie aufgeben. Das bekräftigt sie nun erneut, indem sie für eine weitere Amtszeit in der Waadtländer Kantonsregierung kandidiert.

Die Staatsrätin räumt ein: «Ich habe zweifellos Fehler gemacht, vor allem am Anfang, und dazu stehe ich.» Sie stehe aber «auch dazu, meine Arbeit gemacht zu haben: regieren», statt dies der Verwaltung überlassen zu haben. «Ich habe eine echte Bilanz, die ich verteidigen kann», versicherte sie.

In ihrem nächsten Wahlkampf will die Mitte-Politikerin die Kaufkraft der Mittelschicht und die KMU ins Zentrum stellen. Zudem will sie ihre Arbeit in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung fortsetzen und «unsere landwirtschaftlichen Instrumente an Dürren und den Klimawandel anpassen. Innovative Programme, insbesondere zur Anpassung der Böden, wurden bereits lanciert», sagte sie. (hkl/sda)