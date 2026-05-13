Valérie Dittli, Staatsrätin des Kantons Waadt, im März 2025 in Lausanne Image: KEYSTONE

So teuer sind die Anwaltskosten von Valérie Dittli

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Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Bereits rund 80'000 Franken hat der Kanton Waadt für die Anwaltskosten von Valérie Dittli aufgewendet. Sie wurde in mehreren Berichten kritisiert, und gegen sie läuft derzeit ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs, wie «24 heures» berichtet.

«Bis heute beläuft sich der vom Kanton übernommene Betrag auf 79'956.85 Franken», erklärte die Präsidentin des Waadtländer Staatsrats, Christelle Luisier, am Dienstag im Grossen Rat. Sie antwortete damit auf eine Frage des FDP-Abgeordneten Sergei Aschwanden.

Luisier präzisierte, dass dieser Betrag sowohl die Kosten des Rechtsstreits mit dem ehemaligen Präsidenten der Kommission für ländlichen Grundbesitz als auch die Ausgaben für das Verfahren wegen Amtsmissbrauchs umfasst.

Öffentliches Interesse

Laut «24 heures» befasste sich der Grosse Rat auch mit dem Bericht der Geschäftsprüfungskommission (Coges). Eine der Feststellungen betrifft den «Begriff des öffentlichen Interesses bei der Übernahme der Rechtskosten der Mitglieder des Staatsrats». Die Coges stellte folgende Frage:

«Warum wurden die Kosten für die Beschwerde von Valérie Dittli gegen einen Einstellungsverweis vom Kanton übernommen?» 24 heures

Die betreffende Verfügung konnte jedoch nicht beschafft werden, da sich die Ministerin dagegen ausgesprochen hat. Die Coges wollte die Beschwerde einsehen, «um die Gründe dafür zu verstehen». Da es sich jedoch um ein «persönliches Vorgehen» der Departementsvorsteherin handelte, hatte der Kanton Waadt keinen Zugang zu den Akten, da er «nicht Partei des Verfahrens» ist.

«24 heures» erinnert daran, dass der Kanton Waadt bereits 2019 insgesamt 55'000 Franken für Gerichtsverfahren gegen Medien im Zusammenhang mit Jacqueline de Quattro und Pascal Broulis ausgegeben hatte. Damals hatte der Kanton die Kostenübernahme mit dem Argument begründet, dass es im Interesse des Bundes liege, «das Ansehen eines seiner Minister und der Institutionen zu wahren».

Seitdem wurden interne Richtlinien eingeführt, «um die Bedingungen für die Übernahme der Prozesskosten von Ministern zu regeln». (ag mit sda)