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Ein SRF-Experte könnte Gemeindepräsident von St. Moritz werden

Adriano Iseppi, aufgenommen am Sonntag, 14. Juni 2026, in St. Moritz. Die Gemeinde waehlt heute die Nachfolge von Christian Jott Jenny, der sein Amt Ende 2026 abgibt. (KEYSTONE/Mayk Wendt)
Adriano Iseppi könnte Gemeindepräsident von St. Moritz werden.Bild: keystone

Gemeindepräsidium-Wahl in St. Moritz geht in zweiten Wahlgang – SRF-Experte in Front

14.06.2026, 13:4114.06.2026, 13:41

St. Moritz hat am Sonntag sein Gemeindepräsidium neu gewählt. Drei Kandidierende stellten sich zur Wahl. Im ersten Wahlgang erreichte niemand das absolute Mehr.

Die beste Ausgangslage für den zweiten Wahlgang hat der parteilose Adriano Iseppi. Der 53-Jährige dürfte als langjähriger SRF-Langlauf-Experte auch vielen ausserhalb der Gemeinde ein Begriff sein. Er bewarb sich gemäss Aussagen gegenüber Keystone-SDA, weil bei ihm nach 13 Jahren im Oberengadin der Wunsch gereift sei «mich noch stärker für St. Moritz und das Tal einzusetzen.»

Iseppi erzielte 643 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 702. Der zweite Wahlgang findet am 19. Juli statt.

Am nächsten kam Iseppi Isabel Wenger (Next Generation), die seit 2022 im St. Moritzer Gemeinderat sitzt. Sie vereinte 441 Stimmen auf sich.

Die gebürtige Bernerin lebt seit 2014 in St. Moritz. 2025 hatte die 59-jährige Ökonomin und unabhängige Unternehmensberaterin den Vorsitz im Gemeinderat inne. Seit März übt sie Führungsaufgaben innerhalb der regionalen Gesundheitsorganisation Sanadura aus.

Der dritte Kandidat, der 46-jährige parteilose Sebastian Bahner, musste mit 320 Stimmen mit Rang Drei Vorlieb nehmen.

In jedem Fall wird es in St. Moritz ein neues Gemeindepräsidium geben. Der bisherige Gemeindepräsident, Christian Jott Jenny, verzichtete auf eine dritte Amtszeit und stellte sich nicht mehr zur Wahl. (sda)

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