Am Sonntag fällen die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihr Urteil zur SVP-Initiative und zum Zivildienstgesetz. Bild: keystone

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Der Abstimmungssonntag steht an ++ Urnen sind noch offen ++ Hohe Stimmbeteiligung erwartet

Der zweite Abstimmungssonntag des Jahres steht an. Das Stimmvolk befindet dann über zwei Vorlagen und es dürfte knapp werden. Hier findest du alle News vom Sonntag live.

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Schicke uns deinen Input 10:19 Hohe Stimmbeteiligung in den Städten Dies liesse auf eine finale Schlussbeteiligung von 60 Prozent oder mehr in den meisten grösseren Städten schliessen, berichtete die



Wie hoch die Stimmbeteiligung auf dem Land ist, lässt sich derzeit weniger gut abschätzen. Die kleineren Gemeinden geben nicht fortlaufend bekannt, wie viele Stimmcouverts eingegangen sind. (cma) Im Vorfeld der heutigen Abstimmungen wird eine hohe Stimmbeteiligung erwartet. In den Städten Bern, Basel und Zürich lag die briefliche Stimmbeteiligung Ende der Woche bei teilweise über 50 Prozent., berichtete die Aargauer Zeitung . Dieser Wert ist aussergewöhnlich hoch, im Durchschnitt liegt die Stimmbeteiligung bei etwa 45 Prozent.Wie hoch die Stimmbeteiligung auf dem Land ist, lässt sich derzeit weniger gut abschätzen. Die kleineren Gemeinden geben nicht fortlaufend bekannt, wie viele Stimmcouverts eingegangen sind. (cma) 10:00 Erste Resultate ab 12 Uhr Noch sind die Urnen geöffnet. Doch schon bald werden die ersten Resultate erwartet. Um 12 Uhr erfolgt der erste Trend. Bereits um 12.30 Uhr erfolgt die erste Hochrechnung. 9:53 Zweite nationale Vorlage Als zweite nationale Vorlage kommen Gesetzesänderungen an die Urne, die den Wechsel von der Armee zum Zivildienst erschweren sollen. Die Rede ist von sechs Massnahmen. Etwa müssten neu bei einem Wechsel aus der Armee mindestens 150 Tage Zivildienst geleistet werden, unabhängig von der Zahl der noch nicht geleisteten Armee-Diensttage.



Die von der bürgerlichen Mehrheit im Parlament durchgesetzten Gesetzesänderungen werden mit einem Referendum der Jungen Grünen und des Verbandes Civiva bekämpft. Unterstützt werden sie von SP, Grünen und GLP sowie der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa). In den jüngsten Umfragen gab es ein Patt zwischen Befürwortern und Gegnern. (sda) 9:50 Die Schweiz entscheidet über eine Obergrenze ihrer Einwohnerzahl Die Schweiz entscheidet am heutigen Sonntag über eine Deckelung ihrer Einwohnerzahl. Volk und Stände äussern sich zur SVP-Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz». Es dürfte spannend werden, denn gemäss Umfragen ist mit einem knappen Resultat zu rechnen.



Mit der Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» will die SVP die Zuwanderung begrenzen. Die ständige Wohnbevölkerung soll zehn Millionen vor 2050 nicht überschreiten dürfen. Leben vor 2050 9,5 Millionen Menschen im Land, müssten Bundesrat und Parlament Massnahmen ergreifen. (sda)

Darum geht es am Sonntag

Ein harter Abstimmungskampf findet am Sonntag vor den Urnen sein Ende. Die Keine-10-Millionen-Schweiz-Initiative der SVP beherrschte dabei die mediale Aufmerksamkeit. Besonders knapp dürfte es laut Umfragen aber eher beim Zivildienstgesetz werden. Beide Vorlagen könnten am Sonntag an der Urne scheitern.

Auch auf kantonaler Ebene wird abgestimmt. In Zürich etwa gelangen gleich drei Wohnungs-Initiativen zur Abstimmung. Im Kanton Basel-Stadt wird hingegen darüber befunden, ob die Steuern künftig direkt vom Lohn abgezogen werden sollen und wie man die Taubenpopulation senken könnte. Alle News zu den nationalen sowie kantonalen Abstimmungen findest du am Sonntag live oben im Ticker. (leo)