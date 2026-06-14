Im Vorfeld der heutigen Abstimmungen wird eine hohe Stimmbeteiligung erwartet. In den Städten Bern, Basel und Zürich lag die briefliche Stimmbeteiligung Ende der Woche bei teilweise über 50 Prozent. Dies liesse auf eine finale Schlussbeteiligung von 60 Prozent oder mehr in den meisten grösseren Städten schliessen, berichtete die Aargauer Zeitung. Dieser Wert ist aussergewöhnlich hoch, im Durchschnitt liegt die Stimmbeteiligung bei etwa 45 Prozent.
Wie hoch die Stimmbeteiligung auf dem Land ist, lässt sich derzeit weniger gut abschätzen. Die kleineren Gemeinden geben nicht fortlaufend bekannt, wie viele Stimmcouverts eingegangen sind. (cma)
Wie hoch die Stimmbeteiligung auf dem Land ist, lässt sich derzeit weniger gut abschätzen. Die kleineren Gemeinden geben nicht fortlaufend bekannt, wie viele Stimmcouverts eingegangen sind. (cma)