Im Kanton Basel-Stadt wird gleich über mehrere kantonale Belange abgestimmt. Bild: keystone/watson

Steuern direkt vom Lohn abziehen und Tauben-Initiative: Die Abstimmung in Basel live

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Basel-Stadt abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Basel-Stadt dazu.

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Kanton Basel-Stadt: Freiwilliger Steuerabzug vom Lohn

Die Resultate:

Darum geht es: Arbeitnehmende im Kanton Basel-Stadt sollen die Möglichkeit erhalten, Steuern direkt vom Lohn abziehen zu lassen. Mitarbeitende in der Stadt würden zehn Prozent, in Riehen oder Bettingen fünf Prozent des Bruttolohns automatisch abgezogen bekommen. Der Steuerabzug ist für Mitarbeitende freiwillig. Wer ihn nicht wünscht, muss den Arbeitgeber informieren.

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Grossratsbeschluss vom 22. Oktober 2025 betreffend Änderung des Gesetzes über die direkten Steuern (Steuergesetz, StG) Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Basel-Stadt: Stadttauben-Initiative

Im Kanton Basel-Stadt soll eine Lösung für die Taubenpopulation gefunden werden. Bild: keystone

Darum geht es: Die Initiative fordert ein tierschutzgerechtes Stadttaubenmanagement mit Reduktion der Population auf 3000 bis 4000 Tiere, betreuten Taubenschlägen in allen Quartieren und einem Tötungsverbot. Ziel ist, Konflikte mit der Bevölkerung zu reduzieren und das Tierwohl zu sichern.

Der Gegenvorschlag des Grossen Rates sieht ein vierjähriges Pilotprojekt mit fünf betreuten Taubenschlägen, gezielter Betreuung durch Fachpersonal, Information der Bevölkerung und Massnahmen an Hotspots vor. Damit soll die Population nachhaltig reguliert werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonale Initiative für ein «Neues Stadttaubenkonzept Kanton Basel-Stadt» Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag des Grossen Rates vom 7. Januar 2026 Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage zu Initiative und Gegenvorschlag Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Basel-Stadt: Durchmesserlinie

Darum geht es: Der Ausbau der S-Bahn in Basel beinhaltet die Durchmesserlinie und damit eine direkte unterirdische Verbindung zwischen Basel SBB und dem Badischen Bahnhof. Der Kanton erhält 3,6 Millionen Franken für Planungen, Stadtentwicklung und Lobbying in Bundesbern.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Grossratsbeschluss vom 7. Januar 2026 betreffend Finanzierung der weiteren Arbeit im Zusammenhang mit dem Herzstück und dem Bahnknoten Basel Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Basel-Stadt: Klybeckinsel-Volksinitiative

Darum geht es: Diese Initiative will das Gebiet der ehemaligen Klybeckinsel in die Grünzone umwandeln, industrielle Altlasten beseitigen, die Insel bis 2035 wiederherstellen und mit einheimischen Bäumen aufforsten. Ziel ist die Schaffung neuer Grünflächen und die Verbesserung des Stadtklimas.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonale Initiative «Für die Wiederherstellung und Wiederaufforstung der ehemaligen Klybeckinsel (Klybeckinsel-Volksinitiative)» Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

(leo)

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 0/4 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 0/4 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd