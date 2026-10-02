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Bis zu 900'000 Leute dürften die Krankenkasse wechseln

Frau Telefon krankenkasse
Die Prämien steigen erneut: Jetzt werden Hunderttausende die Krankenkasse wechseln.Bild: Shutterstock

Prämien steigen erneut: Jetzt wechseln Hunderttausende die Krankenkasse

02.10.2026, 06:5402.10.2026, 07:08

Das Beratungsunternehmen Deloitte rechnet laut einer aktuellen Umfrage mit einem Wechsel der Krankenkasse von 600'000 bis 900'000 Versicherten. Die jährlich wiederkehrende Prämienerhöhungen hat die Bevölkerung preissensitiver gemacht, wie das Unternehmen schreibt.

Mehr als die Hälfte der befragten Versicherten habe angegeben, jährlich ihre Krankenversicherung zu überprüfen, schrieb Deloitte in der am Freitag veröffentlichten Auswertung. 18- bis 29-Jährige sowie Personen aus der Westschweiz und dem Tessin würden dies überdurchschnittlich häufig tun.

Die Umfrage führte das Meinungsforschungsinstitut Yougov im Auftrag des Beratungsunternehmens im dritten Quartal 2026 durch. Insgesamt nahmen 1236 Personen aus der Deutschschweiz, der Westschweiz und dem Tessin daran teil.

Fast die Hälfte der Teilnehmenden erwägt demnach bei einer möglichen Prämienerhöhung von 20 Franken pro Monat einen Wechsel des Krankenversicherers. Vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei etwas mehr als einem Drittel, wie die Auswertung zeigte. (sda)

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