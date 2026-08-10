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Migros ruft Pouletschnitzel paniert zurück

Migros ruft Pouletschnitzel paniert zurück
Die Migros ruft diese Pouletschnitzel zurück.Bild: migros

Migros ruft panierte Pouletschnitzel zurück

10.08.2026, 13:1310.08.2026, 13:14

Die Migros hat einen Rückruf zum Produkt Pouletschnitzel paniert gestartet. Grund dafür sei ein Fehler beim Mindesthaltbarkeitsdatum, erklärt das Unternehmen. Auf der betroffenen Packung stehe das Datum 02.10.26. Richtig sei jedoch 28.08.26. «Die Migros bittet Kundinnen und Kunden, das Produkt nach dem 28. August 2026 nicht mehr zu konsumieren», heisst es deshalb in der Mitteilung.

Betroffen vom Rückruf sind folgende Produkte:

  • Name: Migros Pouletschnitzel paniert (Aktion)
  • Artikelnummer: 2439.963.680.00
  • Verkaufsorte: Migros-Filialen in der ganzen Schweiz
  • Zu verbrauchen bis: 02.10.26

In sämtlichen Filialen werde dieses Produkt nun nicht mehr verkauft, schreibt die Migros. Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt im Supermarkt gekauft haben, können dieses zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet. (dab)

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