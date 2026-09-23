Schweiz oder Ausland? Wo willst du nach der Pensionierung leben? Bild: www.imago-images.de

Die Schweiz ist nur noch das viertbeste Land für Rentner

Die Schweiz gehört weltweit weiterhin zu den besten Ländern für Rentnerinnen und Rentner. In einem internationalen Vergleich belegt das Land allerdings nur noch den vierten Platz nach dem dritten Rang im Vorjahr und dem Spitzenplatz im Jahr 2024.

Mehr «Schweiz»

Die besten Bedingungen für Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter biete derzeit Norwegen, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten «Global Retirement Index 2026» der französischen Natixis Investment Management. Gefolgt wird das skandinavische Land in der Rangliste von Irland und den Niederlanden.

Das Ranking umfasst insgesamt 44 Staaten. Die Experten des französischen Finanzinstitutes bewerten dabei vier Teilindizes: Finanzen im Ruhestand, materielles Wohlergehen, Gesundheit und Lebensqualität der Bevölkerung. In der Schweiz wurden für die Studie 400 Privatanleger und 150 Finanzberater befragt.

Hohe Lebenserwartung

Die Schweiz erreicht dabei im Bereich Gesundheit den zweiten Platz – wobei sie bei der Lebenserwartung alle anderen Länder übertrifft. Auf einem guten dritten Platz liegt die Schweiz laut der Studie bei den Finanzen im Ruhestand, negativ gewichtet werden hier vor allem die niedrigen Zinsen auf den Ersparnissen.

Noch Platz 8 erreicht die Schweiz dagegen puncto Lebensqualität. Einen deutlichen Rückgang bescheinigen die Experten der Schweiz bezüglich des Kriteriums «materielles Wohlergehen», wo sie noch Rang 15 erreicht: Die Untersuchung verweist dabei vor allem auf die verschlechterte Situation am Arbeitsmarkt in der Folge der US-Zölle, des starken Frankens und der UBS-CS-Fusion.

Druck auf Systemen

Insgesamt stehe die finanzielle Absicherung im Rentenalter weltweit unter zunehmendem Druck, mahnen die Autoren des Rankings. Die Studie verweist auf die rapide Alterung der Bevölkerung, eine rekordhohe Staatsverschuldung und anhaltende Inflation in vielen Ländern.

Die Politik spiele eine entscheidende Rolle dabei, den Zugang zu Vorsorgelösungen zu erleichtern und langfristiges Sparen zu fördern, so die Studienautoren. Allerdings müsse auch jede Einzelperson selbst Verantwortung für die Vorbereitung auf den Ruhestand übernehmen. (sda/awp)