Die zufriedensten Pensionierten Europas leben in der Schweiz

Die zufriedensten Pensionierten Europas leben laut einer Studie in der Schweiz. 80 Prozent der 65- bis 80-Jährigen sind hierzulande mit ihrem jetzigen Leben sehr zufrieden.

Von den 2063 vom Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag von Swiss Life im Januar Online befragten 65- bis 80-Jährigen beurteilten 80 Prozent ihre Freizeitaktivitäten, sozialen Kontakte, Gesundheit sowie Mobilität und Reisen überwiegend positiv. Personen mit höherem Einkommen waren durchschnittlich zufriedener als solche mit tieferem Einkommen. Die allgemeine Lebenszufriedenheit ist zudem umso tiefer, je schlechter der subjektive Gesundheitszustand ist.

Keine Unterschiede festzustellen waren bei der Lebenszufriedenheit zwischen Männern und Frauen, Kinderlosen und Personen ab 65 mit Nachkommen sowie Personen mit oder ohne Enkelkinder. Paare waren hingegen etwas häufiger sehr zufrieden als Alleinstehende.

Der Anteil der Bevölkerung im Rentenalter, der einen (sehr) hohen allgemeinen Grad an Zufriedenheit mit dem Leben aufweist, ist gemäss Berechnungen von Swiss Life aufgrund von Eurostat-Daten europaweit nirgends so hoch wie in der Schweiz. Generell sei die Schweizer Bevölkerung auch in anderen Altersgruppen allgemein zufriedener als in anderen europäischen Ländern. Pensionierte in Skandinavien, Österreich, Irland und Malta sind etwa auch mit ihrem Leben öfter zufrieden sind als unter 65-Jährige.

Zwei Drittel hüten regelmässig Enkel

Weniger als ein Drittel der 65- bis 74-Jährigen in der Schweiz fühlen sich zumindest manchmal einsam. Rund 60 Prozent der 65- bis 80-Jährigen haben Enkelkinder. Und knapp zwei Drittel der Grosseltern hüten diese mindestens einmal pro Monat.

Sehr viele der Befragten verbringen täglich Zeit mit Lesen (77 Prozent), Fernsehen (76 Prozent) und Hausarbeit (59 Prozent). Letztere wird von Frauen (74 Prozent) deutlich häufiger täglich erledigt als von Männern (42 Prozent). 30 Prozent nutzen täglich soziale Medien wie Instagram oder Facebook, aber noch mehr (39 Prozent) verzichten ganz darauf. (pre/sda)