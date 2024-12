Psychotherapeuten arbeiten bald auf Pump: Der Tarifstreit geht in die nächste Runde

Auf verlorenem Posten stand Maya Graf (Grüne/BL). Sie forderte vergeblich, dass das Parlament in der Frage ein Machtwort sprechen müsse. Es sei «leider unwahrscheinlich», dass die Tarifpartner in den nächsten Jahren zu einer Einigung kämen. Es ist zu hoffen, dass sie nicht recht behält.

Unterstützung ist auch von der Politik keine zu erwarten. Schon bei den Psychotherapeuten in Weiterbildung hatten sich National- und Ständerat nicht einigen können. Zwar hatte der Nationalrat auf eine gesetzliche Grundlage gedrängt, doch der Ständerat pfiff ihn bereits im September 2023 zurück. Die kleine Kammer lehnte eine Motion mit dieser Stossrichtung ab. In der Pflicht stünden die Tarifpartner, lautete der Tenor.

Genau diese Forderung stellte auch Santésuisse Anfang Woche. Es sei jetzt an den kantonalen Behörden, auf Anfang 2025 einen tieferen provisorischen Tarif festzulegen, um so auch «mittelfristig eine stabile Versorgung» zu gewährleisten. Nach einem konstruktiven Dialog sieht das nicht aus.

Ohnehin besteht weiterhin Rechtsunsicherheit. Die Frage nach der Vergütung haben die Richter in St.Gallen offengelassen. Und der auf zwei Jahre befristete Tarif läuft Ende Jahr in elf Kantonen aus, wie FSP-Sprecher Florian Näf bestätigt. Man habe bei den Kantonen Anträge für eine Verlängerung der Tarife eingereicht. Die Antworten stehen noch aus. Theoretisch ist es möglich, dass einzelne Kantone den Antrag ablehnen und auf einen niedrigeren Tarif drängen.

Dazu passt: Der Verband hat sich in der Tonalität nicht gemässigt. Anfang Woche veröffentlichte er eine Medienmitteilung, in der er vor einer «Kostenexplosion» warnte. Die Kosten seien seit der Einführung des Anordnungsmodells um 350 Millionen Franken gestiegen.

Doch bei der Reform steckt der Wurm drin. Erst kam heraus, dass die Psychotherapeuten in Weiterbildung vergessen gingen. Sie konnten ihre medizinischen Leistungen auf einmal nicht mehr in jedem Fall abrechnen. Während die Lücke unterdessen geschlossen ist, bleibt der Tarifstreit bei der Psychotherapie ungelöst.

Für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten hätte es ein Grund zur Freude sein müssen. Seit Sommer 2022 können sie selbst in der Grundversicherung abrechnen. Einer Gesetzesreform sei Dank. Davor musste ein Psychotherapeut unter Aufsicht eines Arztes – in der Regel ein Psychiater – delegiert arbeiten. Andernfalls wurde der Patient direkt zur Kasse gebeten.

Ende Jahr laufen die provisorischen Arbeitstarife für Psychotherapeuten in vielen Kantonen aus. Für Santésuisse ist klar: Jetzt müssen die Behörden die Vergütung senken. Damit geht der Tarifstreit in eine neue Runde.

