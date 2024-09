Heute erfahren wir, wie viel mehr Krankenkasseprämie wir 2025 zahlen müssen

Die Pannenserie wird zum Problem für die Schweizer Politik

Bei der Wahl des St.Galler Stadtparlaments kam es zu einem krassen Auszählfehler. Es ist die jüngste einer Reihe von peinlichen Pannen und Fehlleistungen in der Politik.

Am Dienstagmittag verschickte die AKW-kritische Schweizerische Energie-Stiftung (SES) per Mail einen dringenden Aufruf. Sie hatte am Vortag angekündigt, ihren Appell «Sabotage der Energiewende stoppen» am Mittwoch mit 25’000 Unterschriften in Bern einzureichen. Dann stellte sie fest, dass «einige Personen mehrfach unterschrieben hatten».