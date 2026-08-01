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Polizeirapport

77-jähriger Velofahrer stirbt in Jaberg BE nach Selbstunfall

Nach den beiden Kollisionen musste die Polizei die Autobahn in Richtung Bern teilweise sperren. (Themenbild)
Auf der Uttigenstrasse in Jaberg BE ist ein Velofahrer tödlich verunfallt. (Symbolbild)Bild: sda
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77-jähriger Velofahrer stirbt in Jaberg BE nach Selbstunfall

01.08.2026, 14:5601.08.2026, 14:56

Ein 77-jähriger Velofahrer ist am Freitagmorgen in Jaberg BE nach einem Selbstunfall gestorben. Er wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb, wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Samstag mitteilte.

Drittpersonen fanden den bewusstlosen Mann kurz nach 10.40 Uhr mit seinem Velo auf der Uttigenstrasse liegend. Sie leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Ein Ambulanzteam brachte den 77-Jährigen aus dem Kanton Bern anschliessend in einem kritischen Zustand ins Spital. Als Unfallursache steht derzeit ein medizinisches Geschehen im Vordergrund. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sda)

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