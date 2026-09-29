«412 Franken pro Monat sind sehr viel Geld. Es ist mir bewusst, das Ganze kostet viel», sagt Baume-Schneider. Aber: Es sei ein gutes System, man habe Zugang zu guten Leistungen. Trotzdem sagt die Gesundheitsministerin: «Überall, wo es möglich ist, muss man sparen.»



Die Kantone seien gehalten, jenen Menschen, die Anrecht auf eine Prämienverbilligung hätten, diese auch zu gewähren, sagt die Bundesrätin. Umgekehrt fordert sie dazu auf, falls nötig ein Gesuch um Prämienzuschüsse zu stellen und diese auch zu beziehen.