Eine Aufnahme des Matterhorns über die Webcam am Dienstag, 29. September. Screenshot Cervinia Panomax

Matterhorn-Foto geht viral – das ist der Grund

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Normalerweise ist der Gipfel des Matterhorns auch im Sommer mit Schnee bedeckt. Doch angesichts des diesjährigen Hitzesommers ist der Gipfel derzeit schneefrei. Das sorgt in den sozialen Medien für schockierte Reaktionen. So schreibt ein Nutzer: «Nein, das ist kein Berg in irgendeiner Wüste. Das ist das Matterhorn am 27. September 2026.»

Wetterexperte Jörg Kachelmann teilt den Post und kommentiert:

«Es war ein katastrophaler Sommer und ist bisher ein katastrophaler Herbst für die Alpengletscher.»

Bereits in vergangenen Jahren gab es Phasen, in denen der Gipfel des 4478 Meter hohen Berges schneefrei geblieben ist. Das war etwa in den ebenfalls heissen und trockenen Sommern 2003 und 2022 der Fall.

Der Gipfel des Matterhorns heute vor einem Jahr, am 29. September 2025. Screenshot Cervinia Panomax

«Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir Ende September auf über 4000 Metern in den Alpen keinen Schnee sehen», sagt Professor Jan Blöthe von der Universität Freiburg gegenüber der Bild. Geograf und Alpenforscher Werner Bätzung sagt der Zeitung, dass die Situation weder normal, noch eine Katastrophe sei. Aber sie sei «Ausdruck der aktuellen Klimaerwärmung, die sich seit etwa 15 Jahren noch zusätzlich beschleunigt».

Bergführer aus Zermatt warnten bereits im Juli vor Touren am Matterhorn. Fehlt der schützende Schnee, kann auch das Eis in den Spalten von Felsen schmelzen. Dadurch kann das Gestein leichter brechen und es kann zum Felssturz kommen.

Laut MeteoSchweiz war es von April bis September in der Schweiz so warm und so trocken wie noch nie in den vergangenen 160 Jahren. Die Prognosen für den Herbst sehen ähnlich aus. (hkl)