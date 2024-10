Die Feuerwehr Flims, sie wurde durch ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Ems-Chemie unterstützt, konnte das vollständige Abbrennen des Bergrestaurants nicht verhindern. Alle umliegenden Gebäude sowie benachbarten Bäume konnten hingegen erfolgreich vor den Flammen geschützt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis nach Mitternacht an. Darauf wurde bis am Donnerstag eine Brandwache erstellt.

Am Mittwochabend ist in Flims in einem Bergrestaurant ein Brand ausgebrochen. Das gesamte Gebäude wurde vollständig zerstört.

Rechtsrutsch in Europa – droht ein Rückfall in die Zeit zwischen den Weltkriegen?

Israel meldet weiteren Angriff in Beirut +++ 46 Tote an einem Tag im Libanon

Hühnerfüsse und Rinds-Aorta: Chinesische Restaurantkette expandiert in die Schweiz

Shoo Loong Kan betreibt bereits Filialen in New York, Berlin oder Sydney. Nun hat das Gastrokonzept den Markteintritt in der Schweiz gewagt und will es dabei nicht belassen.

In der Schweiz gilt das Gericht als Weihnachtsklassiker: das Fondue chinoise. Dünn geschnittenes Rinds-, Schweine- und Hühnerfleisch wird auf Spiessen in einem heissen Bouillon-Topf aufgekocht und mit verschiedenen Saucen zum Dippen ergänzt.