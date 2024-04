Diese Destinationen der Schweiz haben die besten Ferienwohnungen

Einheimische gegen Touris: Wie es zur Wohnungsnot in den Bergen kam

Die Walliser Destination holt sich 4.90 von 5 Punkten. Auf Platz zwei schafft es die Tourismusregion Viamala. Platz drei geht an das Appenzellerland.

Beliebtes Reiseziel: der Voralpsee in Toggenburg.

Beliebtes Reiseziel: der Voralpsee in Toggenburg. Bild: Shutterstock

Für einen fairen Vergleich wurden die Destinationen in zwei Kategorien «Grosse Destinationen» (mit über 100 bewerteten Feriendomizilen) sowie «Kleine Destination» (mit 30 bis 99 bewerteten Feriendomizilen) unterteilt.

Eine Antwort auf diese Frage liefert eine Auswertung von e-domizil. Die grösste Online-Plattform der Schweiz für Ferienunterkünfte hat 6800 Ferienobjekte in der Schweiz und deren Kundenbewertungen im Jahr 2023 in den Kategorien Ausstattung, Lage, Sauberkeit analysiert.

Am frühen Donnerstagmorgen ist im Schulhaus Auzelg in der Stadt Zürich ein Brand ausgebrochen, wobei sich das Feuer in mehrere Schulzimmer ausbreitete. Die Brandursache ist noch ungeklärt, wie Schutz & Rettung gegenüber watson bestätigt. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte.