Dahinter folgen Zermatt, Gstaad und Andermatt, wie aus der Ferienwohnungsstudie UBS Alpine Property Focus 2025 hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Erst auf Platz 6 folgt im europäischen Alpenraum die französische Destination Courchevel. Auf den restlichen Plätzen in den Top-10 befinden sich ebenfalls nur Schweizer Orte: Flims/Laax, Davos/Klosters, Lenzerheide und die Jungfrau-Region.

Die Schweiz hat die teuersten Ferienwohnungen in den Alpen. Von den Top-10-Tourismusorten mit den höchsten Quadratmeterpreisen sind 9 in der Schweiz. An der Spitze steht neu St. Moritz, das Verbier überholt hat.

«Spüren den Backlash» – feministische Streikkollektive verzeichnen Zuwachs

Am 14. Juni ist feministischer Streiktag. In Bern und Zürich verzeichnen die Streikkollektive dieses Jahr ein besonders grosses Interesse. Verantwortlich machen sie dafür aber nicht nur US-Präsident Donald Trump.

Am 14. Juni findet der feministische Streik statt. Die Vorbereitungen in den Streikkollektiven laufen darum aktuell auf Hochtouren. In Bern und in Zürich beteiligen sich dieses Jahr besonders viele Menschen an der Organisation.