sonnig26°
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

So viele Wärmepumpen gibt's in deinem Kanton

Cold woman warms her hands on radiator, increasing price for bills Corby, England, United Kingdom R_ATMT260826-2112742-01 ,model released, Symbolfoto ,property released
Bei Gasheizungen sind die Unterschiede zwischen den Kantonen riesig.Bild: www.imago-images.de

Jedes vierte Gebäude heizt mit einer Wärmepumpe – und vier weitere Grafiken

Der Anteil an Gebäuden mit Wärmepumpen hat sich seit 2000 versechsfacht. Fünf Grafiken zu den Gebäuden und Wohnungen der Schweiz.
15.09.2026, 17:0515.09.2026, 17:05

In der Schweiz hat sich der Anteil der Gebäude mit Wärmepumpen im Jahr 2025 auf einen Viertel erhöht. Heizöl war zwar weiterhin die wichtigste Energiequelle, dessen Anteil ging aber zurück, wie der Bund in der neuen Gebäude- und Wohnungsstatistik darlegt.

Ende 2025 gab es in der Schweiz 1,8 Millionen Gebäude mit Wohnnutzung und 4,88 Millionen Wohnungen, heisst es in der Mitteilung des Bundesamts für Statistik (BFS). Über eine Million dieser Gebäude waren Einfamilienhäuser.

Die meisten heizen mit Öl

Die Hälfte dieser Wohngebäude heizten mit fossilen Energieträgern. Heizöl war mit einem Anteil von 33 Prozent weiterhin die wichtigste Energiequelle, obwohl dieser Wert in den letzten 40 Jahren konstant zurückging.

17 Prozent der Gebäude besassen eine Gasheizung. Dabei zeigten sich grosse regionale Unterschiede: In städtischen Gemeinden lag der Anteil bei 29 Prozent, in ländlichen Gemeinden bei lediglich 4 Prozent.

Wärmepumpenanteil versechsfacht

Der Anteil der Gebäude mit einer Wärmepumpe erreichte 25 Prozent und hat sich damit seit dem Jahr 2000 versechsfacht. Bei Neubauten waren sie die dominierende Technologie: Drei Viertel der in den letzten zehn Jahren erstellten Gebäude verfügten über eine Wärmepumpe. In fast jedem dritten Einfamilienhaus war eine solche Anlage in Betrieb. Daneben heizten 12 Prozent der Gebäude mit Holz und 7 Prozent mit Elektrizität.

Die beheizte Wohnfläche betrug pro Person in der Schweiz 46,6 Quadratmeter, wie das BFS in einer weiteren Statistik verkündete. Dieser Wert stieg bis 2021 regelmässig an und stagniert seither. Unter dem nationalen Durchschnitt lag die Genferseeregion mit 42,5 Quadratmetern. Am meisten Fläche pro Person stand den Menschen in der Ostschweiz (49,7 m²) und im Tessin (49,8 m²) zur Verfügung.

Durchschnitt hat 102 Quadratmeter

Eine durchschnittliche bewohnte Wohnung war 102 Quadratmeter gross. 54 Prozent aller Wohnungen verfügten über drei oder vier Zimmer. Mehr als die Hälfte der bewohnten Einfamilienhäuser (55 Prozent) wurden von nur einer oder zwei Personen belegt.

Die durchschnittliche Grundrissfläche von Wohngebäuden belief sich auf 174 Quadratmeter. Bei Neubauten nahm diese seit dem Jahr 2000 kontinuierlich zu. In den letzten zehn Jahren erstellte Wohngebäude wiesen eine durchschnittliche Grundrissfläche von 231 Quadratmetern auf. (sda/olj)

Mehr zum Thema Wohnen:

Kostenfalle Wohnen: Darum haben Mietende Angst – und das kannst du tun
Kostenfalle Wohnen: Darum haben Mietende Angst – und das kannst du tun
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Höchste Wohnhäuser der Schweiz
1 / 15
Höchste Wohnhäuser der Schweiz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Interlaken hat die Nase voll von Airbnbs und Zweitwohnungen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
35 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
35
Dieser Aussichtsturm ist in der Schweiz einzigartig – und danach gibt's viel Genuss
Diese Wanderung kombiniert grad zwei Rekorde miteinander. Oder eigentlich sogar drei. Es beginnt mit einem speziellen Aussichtsturm, führt durch ein einzigartiges Gebiet und endet am See. Kurz: Genuss kommt hier nicht zu kurz.
Diesen Turm hast du vermutlich auch schon gesehen. Denn der Mont Pèlerin steht prominent zwischen Vevey und Lausanne. Auffällig ist insbesondere der TV-Turm mit der riesigen Antenne, welche 122 Meter aus dem bewaldeten Gipfel in den Himmel reicht. Und das Beste: Du kannst da rauf. Also bis zur Aussichtsplattform auf 64 Metern.
Zur Story