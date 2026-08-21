Viele Mietinteressenten haben das Geld für Kautionen nicht flüssig. Bild: APA

Wohnung ohne Kaution: Mit diesem Trick locken Vermieter

Immer mehr Schweizer Vermieter bieten Wohnungen ohne Kaution an. Das sind die Gründe dafür.

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In diesen Zeiten eine Wohnung zu finden, gestaltet sich vielerorts schwierig. Nun überrascht ein neuer Kniff von Vermietern. In immer mehr Wohnungsinseraten heisst es, dass künftige Mieter keine Kaution zahlen müssen. Das zeigt eine Analyse der Immobilienberatungsfirma Iazi für «Blick».

Solche Inserate haben laut der Untersuchung in den vergangenen zwei Jahren zwar um rund 60 Prozent zugenommen. Allerdings ist die Zahl der entsprechenden Angebote insgesamt noch immer relativ gering.

Die Gründe für den Verzicht auf eine Mietkaution

Doch was steckt hinter solchen Angeboten? Gemäss den Experten greifen Vermieter vor allem dann zu diesem Mittel, wenn sich eine Wohnung nur schwer vermieten lässt und ein Leerstand droht. Das vermindert den Gewinn. Hinzu kommen die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Mieten. Möglicherweise ist bei den Preisen inzwischen eine Grenze erreicht, weswegen die Vermieter anstelle die Miete zu senken, lieber auf die Kaution verzichten.

Mietinteressenten werden mit dem Verzicht auf die Kaution entlastet. Bild: Keystone

Darauf deuten auch Zahlen des Immobilienportals Homegate hin: In 15 Kantonen sind die Angebotsmieten im vergangenen Monat gesunken. Mietzinssenkungen gelten für Vermieter üblicherweise als letztes Mittel. Zuvor greifen sie eher zu Anreizen wie mietfreien Monaten oder dem Verzicht auf die Kaution.

Manche Vermieter bieten Letzteres jedoch auch standardmässig an, denn auch Gutverdienende können sich nicht immer drei Monatsmieten von beispielsweise 10'000 Franken leisten. Für den Vermieter bedeutet das weniger administrativen Aufwand, wie die Immobilienverwaltung Wincasa gegenüber dem «Blick» mitteilt.

(kek)