Der Bundespräsident Alain Berset und der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem Weg zum Delegationstreffen, am 15. November 2023. Bild: KEYSTONE

Macron in der Schweiz: Der Staatsbesuch in Bildern

Zwei Tage waren der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte in der Schweiz. Ihr Besuch in Bildern.

Die Ankunft

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 14 Uhr, landete das französische Präsidentenpaar in Bern-Belp. Der Bundespräsident Alain Berset und seine Frau Muriel Zeender Berset nahmen den hohen Besuch in Empfang. Weiter ging es auf den Bundesplatz. Dort wartete bereits der Gesamtbundesrat auf die Gäste. Auch militärische Ehren wurden dem Präsidentenpaar erwiesen.

Bundespräsident Alain Berset (l.), Muriel Zeender Berset (2.v.l.), Emmanuel Macron und Brigitte Macron am Flughafen Bern-Belp. Zwei Mädchen in traditioneller Kleidung begrüssen das französische Präsidentenpaar, 15. November 2023. Bild: KEYSTONE

Auf dem Bundesplatz erwarteten den französischen Präsidenten militärische Ehren, 15. November 2023. Bild: KEYSTONE

Die Reden

Der französische Präsident hatte an diesen zwei Tagen viel zu sagen. Reden hielt er unter anderem in der Wandelhalle des Bundeshauses, im Zentrum Paul Klee in Bern und an einer öffentlichen Veranstaltung an der Universität Lausanne.

Emmanuel Macron hält am Mittwoch eine offizielle Ansprache in der Wandelhalle des Bundeshauses, 15. November 2023. Bild: KEYSTONE

Macron spricht an einem Treffen mit der französischen Gemeinschaft in der Schweiz, im Zentrum Paul Klee in Bern, 15. November 2023. Bild: KEYSTONE

Am Donnerstag stellt sich Macron einem öffentlichen Publikum an der Universität Lausanne, 16. November 2023. Vor der Universität kam es zu Protesten. Bild: KEYSTONE

Die First Lady

Auch die Première Dame hatte in der Schweiz ein straffes Programm. Brigitte Macron besuchte in Bern die École cantonale de langue française. Sie war selbst Lehrerin gewesen, bevor sie die Lehrtätigkeit zugunsten ihrer repräsentativen Aufgaben als First Lady aufgab.

Die französische First Lady, Brigitte Macron, stellt sich für gemeinsame Selfies neben Schülerinnen und Schüler der École cantonale de langue française in Bern, 15. November 2023. Bild: KEYSTONE

Die Präsidentengattinnen Brigitte Macron und Muriel Zeender Berset in einem Klassenzimmer der École cantonale de langue française, 15. November 2023. Bild: KEYSTONE

Brigitte Macron und Muriel Zeender Berset im Zentrum Paul Klee, sie werden begleitet von der Leiterin des Kunstmuseums Bern und des Zentrums Paul Klee, Nina Zimmer, 15. November 2023. Bild: KEYSTONE

Das Galadinner

Am Mittwochabend empfingen der Bundespräsident Alain Berset und Muriel Zeender Berset das französische Präsidentenpaar zum Galadinner in Bern.

V.l.n.r.: Paola Rodini, Ehefrau von Bundesrat Cassis, Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Bundesrat Ignazio Cassis, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, Bundespräsident Alain Berset, Muriel Zeender Berset, Caroline Parmelin und Bundesrat Guy Parmelin, 15. November 2023. Bild: KEYSTONE

Die Macrons und Bersets am festlich geschmückten Tisch beim Galadinner in Bern, 15. November 2023.

Bild: KEYSTONE

Der Zug und das Cern

Ein Sonderzug brachte den französischen Präsidenten am Donnerstag nach Genf, wo ein Besuch im Forschungszentrum Cern anstand.

Der französische Präsident und der Schweizer Bundespräsident diskutieren im Sonderzug mit Start-up-Vertretern, 16. November 2023. Bild: KEYSTONE

Die Leiterin der Europäischen Organisation für Kernforschung (Cern), Fabiola Gianotti, zeigt Emmanuel Macron das ATLAS-Experiment in Meyrin bei Genf, 16. November 2023. Bild: AP Pool Keystone

Der Gegenwind

Nicht alle waren erfreut über Macrons Besuch. Rund 200 Studierende protestierten am Donnerstagmorgen auf dem Universitätscampus in Lausanne. Sie skandierten unter anderem «Macron complice!» und trugen Transparente mit der Aufschrift «Stop genocide» oder «Free Palestine». Das Polizeiaufgebot auf dem Campus war gross.

Studierende halten ein Transparent mit der Aufschrift «Free Palestine» und Palästinafahnen, bei einer Protestkundgebung gegen den Besuch des französischen Präsidenten an der Universität Lausanne, 16. November 2023. Bild: KEYSTONE

(hah/mit Material der SDA)