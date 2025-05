Céline Dion kann nicht am ESC in Basel teilnehmen. Bild: keystone

Céline Dion kommt nicht an den ESC

Nun herrscht Klarheit: Die Schweizer ESC-Ikone wird nicht in Basel auftreten.

Es war ein Traum vieler Schweizer (und internationaler) ESC-Anhänger- und Anhängerinnen: ein Gastauftritt von Céline Dion beim Event in Basel. Die Kanadierin ist eine absolute ESC-Ikone, sie gewann 1988 den Wettbewerb für die Schweiz. Es war das letzte Mal bis zu Nemos Triumph 2024 in Malmö.

Doch aus dem Feel-Good-Auftritt wird nun nichts. Dion hat in einem unter anderem auf Social Media veröffentlichten Video angedeutet, dass sie in Basel nicht auftreten wird. «Ich würde nichts lieber, als mit euch in Basel zu sein», so die Kanadierin. Wieso genau sie die Reise in die Schweiz nicht antritt, wird aus dem Video nicht ganz klar, die Vermutung liegt aber nahe, dass es mit Dions schwerer Erkrankung zu tun hat.

Die Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer sehr seltenen, chronischen neurologischen Erkrankung, die zu Muskelsteifheit und unkontrollierbaren Krämpfen führt. Dion hat in jüngerer Vergangenheit teils enorm unter der Krankheit gelitten.

Anstelle von Dion wird nun die schwedische Künstlerin und Moderatorin Petra Mede als Zwischenact auftreten, wie «20 Minuten» schreibt. Mede hatte den ESC schon mehrfach moderiert.

