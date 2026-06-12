«To Flughafen: platform 33»: Die SBB schreiben auf Anzeigetafeln jetzt auch Englisch

In den grossen Bahnhöfen werden die Reisenden neu zweisprachig informiert. Damit folgt die Bahn einem Trend.

Stefan Ehrbar Folge mir

Mehr «Schweiz»

Wer im Bahnhof seinen Zug auf der Anzeigetafel sucht, soll nicht nur Bahnhof verstehen. Deshalb rüsten die SBB auf. In den grossen Bahnhöfen informieren sie auf den grossen Anzeigetafeln neuerdings nicht nur in der lokalen Hauptsprache, sondern auch in Englisch.

Neu auch in Englisch: Die Abfahrtsanzeigen in grossen Bahnhöfen können jetzt zwei Sprachen. Bild: Sandra Ardizzone

SBB-Sprecher Reto Schärli bestätigt die Neuerung. Seit Mitte März würden die Kundeninformationen an Bahnhöfen mit vielen internatioanlen Reisenden auf den sogenannten Generalanzeigern, also den grossen Anzeigetafeln, zweisprachig angezeigt. Englische Texte gibt es neu in den Bahnhöfen Genf Flughafen, Luzern, Visp VS, Bern, Basel SBB (mit Ausnahme des französischen Teils), Chur GR, Genf, Lausanne VD, Montreux VD, Zug und Zürich HB. Zum Teil sind die englischen Übersetzungen auch auf den kleineren Monitoren in diesen Bahnhöfen zu sehen.

Gleichzeitig erfolgt die Anzeige auf den Generalanzeigern an zweisprachigen Bahnhöfen wie Biel neu in Deutsch und Französisch sowie in Bellinzona, Locarno und Lugano in Italienisch und Deutsch. Mehrsprachige Informationen sind allerdings nur dort möglich, wo neuere Modelle der Anzeiger installiert sind. Am Flughafen Zürich beispielsweise sind noch ältere Monitore im Einsatz, weshalb dort noch keine englischen Texte angezeigt werden können.

Der Flughafen wird nicht zum «airport»

Nicht alles wird übersetzt. Der Flughafen Zürich bleibt auch in der englischen Version der Flughafen und wird nicht etwa zum «airport», was zu Texten führt wie «To Flughafen: IC1 to St. Gallen, departure 15.37, platform 33». Ein Augenschein von «Schweiz heute» in Zürich zeigt zudem, dass nicht alle Meldungen etwa zu S-Bahnen, die umgeleitet werden, ins Englische übersetzt werden.

Informationen auf Englisch entsprechen einem wachsenden Bedürfnis. «Wir gehen davon aus, dass mehrere Hunderttausend Reisende auf englische Informationen angewiesen sind», sagt Schärli. So sprechen immer mehr Menschen in der Schweiz zuhause oder auf der Arbeit Englisch. Gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik war Englisch im Jahr 2024 die Hauptsprache für 6,5 Prozent der Bevölkerung, ein Wert, der seit Jahren ansteigt.

In gewissen Orten ist dieser Wert noch deutlich höher: In Zug ist Englisch die Hauptsprache von 18,9 Prozent der Bevölkerung. In der Stadt Zürich beträgt dieser Wert 14,5 Prozent, in Bern und Luzern jeweils etwa 8,5 Prozent. Hunderttausende weitere Menschen haben Englisch nicht als Hauptsprache, aber mit einer der Landessprachen mehr Mühe als mit der Weltsprache.

Postauto informiert in den Bussen auf Englisch

Hinzu kommen internationale Reisende, die die Schweiz mit dem Zug erkunden und für englischsprachige Anschriften dankbar sind. Sie werden immer zahlreicher, wie ein Blick in die Geschäftszahlen der Swiss Travel System zeigt. Die Firma vertreibt ÖV-Angebote für Touristinnen und Touristen und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatzrekord von 461 Millionen Franken, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 74 Millionen Franken – 17 Prozent mehr als 2024 – generierten die US-Amerikaner den höchsten Umsatzanteil. Auf Platz 2 folgten Reisende aus China mit gut 30 Millionen Franken, danach jene aus Indien.

Die SBB haben auf die zunehmend internationale Kundschaft auch bei den akustischen Durchsagen reagiert. Im Bahnhofsteil Löwenstrasse im Zürcher Hauptbahnhof ertönen beispielsweise seit Dezember 2024 alle Ansagen zu Fernverkehrszügen und zu Gleiswechseln oder Anschlüssen auch in Englisch. Der Busbetreiber Postauto wiederum hat auf touristischen Strecken wie in der Region Interlaken englische Durchsagen eingeführt.

In einigen Postautos gibt es bereits Durchsagen auf Englisch. Bild: sda

Bereits seit längerem Standard sind englischsprachige Informationen in den Zügen der Rhätischen Bahn, die stark vom Freizeitverkehr abhängig ist. Seit einigen Monaten sind die Informationen zu den nächsten Bahn-, Bus- und Tramverbindungen auch auf den Monitoren der Billettautomaten im Gebiet des Zürcher Verkehrsverbund auf Deutsch und Englisch angeschrieben.

Die städtischen Zürcher Verkehrsbetriebe kündigen zudem den Hauptbahnhof seit gut einem Jahr in all ihren Fahrzeugen ebenfalls auf Englisch an. Plakate beispielsweise zu längerfristigen Unterbrechungen oder Umleitungen auf dem Streckennetz übersetzen sie ebenfalls ins Englische. Bereits seit längerem sind zudem die Apps von SBB und Co. auch in einer englischen Version erhältlich. (schweizheute.ch)