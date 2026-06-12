Für den Direktzug nach London arbeiten die SBB mit Eurostar zusammen, Betreiber der heutigen Züge durch den Kanaltunnel. Bild: keystone

Der Bundesrat treibt den Direktzug nach London voran: So sieht der Zeitplan aus

Die Regierung und die SBB wollen einen Zug aus der Schweiz direkt nach London lancieren. Nun ist das Vorhaben einen Schritt weiter.

Stefan Ehrbar Folge mir

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Mit dem Zug direkt aus der Schweiz direkt nach London zu fahren, ist ein Traum, der SBB-Chef Vincent Ducrot und Bundesrat Albert Rösti verbindet. Im Jahr 2022 gaben die SBB die erste Studie in Auftrag, die die grundsätzliche Machbarkeit bestätigte. Seither wurden neue Arbeiten etwa zu Fragen rund um die nötigen Terminals in den Bahnhöfen in Auftrag gegeben und Rösti hat vor einem Jahr mit seiner britischen Amtskollegin eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Nun stellt sich auch der Bundesrat hinter die Pläne. An seiner Sitzung vom Freitag habe er sich für die Weiterführung der Arbeiten ausgesprochen, heisst es in einer Mitteilung. Die Nachfrage nach Reisen zwischen der Schweiz und Grossbritannien sei angesichts der täglich über 50 direkten Flugverbindungen aus der Schweiz nach London und umgekehrt hoch.

Heute müsse aber mit dem Zug in Paris umgestiegen werden. «Eine direkte Bahnverbindung könnte die Attraktivität der Anreise deutlich erhöhen», so die Landesregierung. Der Bundesrat habe im Rahmen einer Aussprache aber auch «Kenntnis von den Herausforderungen» einer solchen Bahnverbindung genommen.

Beliebtestes Städtereiseziel aus der Schweiz: Die Metropole London. Bild: keystone

«Da das Vereinigte Königreich nicht Teil des Schengen-Raums ist, sind sowohl bei der Ein- wie auch bei der Ausreise Grenzkontrollen nötig. Bei einer direkten Zugverbindung zwischen der Schweiz und London müssen die Einreisekontrollen bereits auf Schweizer Boden stattfinden», heisst es in der Mitteilung. Für den Eurotunnel gälten zudem erhöhte Sicherheitsvorschriften und entsprechend schärfere Kontrollen. Dafür sei die Ausweitung völkerrechtlicher Verträge auf die Schweiz notwendig.

Der Bundesrat hat die zuständigen Departemente nun beauftragt, die offenen Fragen zu vertiefen. Bis Ende 2027 will er über das weitere Vorgehen entscheiden. Mit der Inbetriebnahme der Direktverbindung sei ab den 2030er-Jahren zu rechnen. Noch nicht definiert ist, welche Bahnhöfe in der Schweiz bedient werden sollen. Im Vordergrund stehen Basel, Zürich und Genf. Laut den SBB könnte eine Zugreise zwischen Zürich und London in 6 Stunden, zwischen Genf und London in 5,5 Stunden und zwischen Basel und London in 5 Stunden machbar sein. (aargauerzeitung.ch)