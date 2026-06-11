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Schweiz und Frankreich arbeiten bei Sicherheit für G7 eng zusammen

French President Emmanuel Macron, left, and Switzerland&#039;s Federal President Guy Parmelin, right, gestures prior to a bilateral meeting on the sideline of the 56th annual meeting of the World Econ ...
Werden am G7 die Staatschefs begrüssen – der französische Präsident Emmanuel Macron (l.) und Bundespräsident Guy Parmelin (r.).Bild: keystone

Schweiz und Frankreich spannen bei G7 zusammen – ausser bei den Kosten

11.06.2026, 14:2611.06.2026, 14:26

Wenige Tage vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Evian-les-Bains werden am Flughafen Genf und an den Grenzübergängen Tausende Armee-, Polizeikräfte und Zöllner in Stellung gebracht. Die Anspannung steigt, wird doch auch US-Präsident Donald Trump erwartet.

Der G7-Gipfel wird von Frankreich organisiert und findet vom 15. bis 17. Juni in Evian-les-Bains statt. Die Delegationen der weltweit grössten Wirtschaftsmächte dürften am Flughafen Genf landen. Bundespräsident Guy Parmelin wird die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der teilnehmenden Länder in Genf empfangen.

epa13029939 A Swiss airline plane passes in front of American CH-47 Chinook helicopters of the US Army parked on the tarmac of Geneva Airport (Cointrin), against the backdrop of the G7 summit in nearb ...
Donald Trumps Helikopter stehen schon am Flughafen in Genf bereit.Bild: keystone

Die Schweiz wird die Sicherheit während der Anreise der Delegationen auf dem Land- und Luftweg gewährleisten. Im Gegensatz zum G8-Gipfel von 2003 werden diese Delegationen alle in Frankreich untergebracht sein, was die Auswirkungen des Gipfels auf die Schweiz begrenzen werde, sagte Alain Gaschen, der Beauftragte des Bundesrats für den G7-Gipfel, am Donnerstag vor den Medien in Genf.

Dennoch werde der Verkehr am Seeufer beeinträchtigt sein, insbesondere aufgrund der verstärkten Grenzkontrollen ab Freitag. Die operative Zusammenarbeit mit Frankreich laufe sehr gut, allerdings sei bislang noch keine Einigung über die Kostenaufteilung erzielt worden, sagte Gaschen weiter.

Passers-by walk past the entrance of the General Secretariats of the various cantonal departments of Geneva boarded up with wooden panels installed to protect the facade ahead of demonstrations agains ...
Auch Genfer Geschäfte bereiten sich auf den G7 in Frankreich vor.Bild: keystone

Auf Beschluss von Bundesrat und Parlament unterstützt die Armee die Kantone Genf, Waadt und Wallis mit rund 4000 Soldatinnen und Soldaten im Assistenzdienst. Ziel dieses subsidiären Einsatzes ist es, die zivilen Sicherheitsorgane zu entlasten und den Kantonsbehörden zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Der Flughafen Genf sei das «Tor» und «die Visitenkarte der Schweiz» zum G7-Gipfel, unterstrich Gaschen. Die Schweiz und Frankreich hätten dasselbe Ziel: die sichere und erfolgreiche Durchführung des Gipfels. Botschafter Gaschen betonte die Bedeutung dieser Dialogplattform in einer von zunehmenden Spannungen und Konflikten geprägten Welt. Das Engagement der Schweiz unterstreiche auch die Rolle Genfs als offene und zugängliche multilaterale Plattform für den Dialog. (nil/sda)

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