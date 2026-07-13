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Bundesrat beteiligt sich an neuer EU-Initiative für Gaza

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EU-Kommissarin Dubravka Šuica spricht im Europaparlament über den Wiederaufbau des Gazastreifens.Bild: keystone

Bundesrat beteiligt sich an neuer EU-Initiative für Gaza

13.07.2026, 14:3213.07.2026, 14:32

Die Schweizer Regierung beteiligt sich gemeinsam mit zwölf weiteren nationalen Regierungen an einer Initiative für den frühzeitigen Wiederaufbau Gazas. Bei der Lancierung der Initiative kamen gemäss der Europäischen Kommission mehrere hundert Millionen Euro zusammen.

Die sogenannte «Team-Gaza-Initiative» soll Projekte zum frühzeitigen Wiederaufbau im Gazastreifen koordinieren, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Dabei solle die Grundversorgung für die Bevölkerung wiederhergestellt werden.

Insgesamt seien 883.6 Millionen Euro (rund 817.8 Millionen Franken) dafür gesprochen worden. An der Initiative beteiligen sich gemäss Communiqué nebst dem Bundesrat die Regierungen Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Finnlands, Frankreichs, Italiens, Japans, der Niederlande, Norwegens, Spaniens, Schwedens und des Vereinigten Königreichs sowie die Europäische Kommission.

Die Initiative wurde am zweiten Treffen der Gebergruppe für Palästina in Brüssel lanciert, an welchem 65 Delegationen teilnehmen. Auch die Schweiz war vertreten. (sda)

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