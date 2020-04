Schweiz

International

Schweiz lockert Coronavirus-Lockdown: So sieht ein Europa-Vergleich aus



Schweiz lockert Coronavirus-Massnahmen: So sieht der Vergleich mit anderen Ländern aus

Die Infektionszahlen in der Schweiz gehen seit Tagen konstant zurück. Deshalb hat der Bundesrat am Donnerstag über eine schrittweise Lockerung des Lockdowns informiert. Ab dem 27. April sollen erste Kleingeschäfte wie Coiffeursalons, Kosmetikstudios oder Massagesalons wieder öffnen dürfen.

Doch wie verhalten sich diese Massnahmen im Vergleich zum Ausland? Vor der Schweiz haben unter anderem bereits Österreich, Deutschland und Dänemark Lockerungen angekündigt und zum Teil bereits durchgeführt.

Hier eine Übersicht:

Zur Grafik: - Der grüne Balken zeigt, von wann bis wann die Schulen geschlossen haben in den einzelnen Ländern

- Der blaue Balken zeigt, ab wann grosse (hell) und kleine Geschäfte (dunkel) zumachen mussten und wann sie wieder öffnen dürfen

- Der grüne Balken zeigt die Schliessung der Grenzen

- Der Lockdown gilt ab dann, wenn alle drei Bereiche geschlossen wurden​

Schweiz

Bild: KEYSTONE

Lockdown: Die Schweiz reagierte in diesem Vergleich relativ früh mit Massnahmen. Die Schulen wurden hierzulande am schnellsten geschlossen. Der komplette Lockdown folgte am 17. März.

Lockerung: Der Bundesrat plant eine schrittweise Lockerung des Lockdowns ab dem 27. April. Dann dürfen Spitäler wieder nicht-dringliche Eingriffe vornehmen und Coiffeur-, Massage- und Kosmetikstudios dürfen den Betrieb wieder aufnehmen.

Die Läden sollen zusammen mit den obligatorischen Schulen am 11. Mai geöffnet werden. Am 8. Juni dürfen schliesslich auch die Hochschulen, Museen, Zoos und Bibliotheken ihre Tore wieder öffnen. Wann die Grenzen geöffnet werden, ist weiterhin unklar.

Österreich

Bild: APA/APA

Lockdown: Österreich schloss am 16. März seine Geschäfte und Schulen. Am 19. März wurden Grenzkontrollen eingeführt und alle nicht dringlichen Reisenden zurückgewiesen.

Lockerung: Im Nachbarland in Richtung Osten, haben kleinere Geschäfte bis 400 Quadratmeter bereits ab dem 14. April wieder geöffnet. Grössere Geschäfte und Coiffeursalons sollen am 1. Mai den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Mitte Mai sollen dann die Schulen folgen.

Auch hier ist unklar, wann die Grenzen wieder geöffnet werden.

Deutschland

Bild: dpa

Lockdown: Deutschland führte am 17. März den kompletten Lockdown ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Einige Bundesländer reagierten jedoch bereits früher.

Lockerung: Am 20. März dürfen kleinere Geschäfte wieder öffnen. Ab dem 4. Mai wird auch in den Schulen wieder der Präsenzunterricht eingeführt. Wann grössere Läden wieder öffnen dürfen und der Grenzverkehr wieder uneingeschränkt aufgenommen wird, ist jedoch weiter unklar.

Dänemark

Bild: AP

Lockdown: In Dänemark wurden die Grenzen bereits am 14. März geschlossen. Personen, die zum Beispiel aus Ischgl zurückreisten, wurden sofort unter Quarantäne gestellt. Am 16. März wurden die Schulen geschlossen und am 17. März folgten alle Läden.

Lockerung: In Dänemark sind die Grenzen dafür relativ früh wieder geöffnet worden und zwar am 13. April. Seit dem 15. April wird wieder unterrichtet. Alle anderen Massnahmen wurden mindestens bis am 10. Mai verlängert.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Sicheres Contact-Tracing, Made in Switzerland Wir beantworten eure Fragen zum Coronavirus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter