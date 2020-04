Coronavirus: Dann öffnet die Schweiz ihre Grenzen, Schulen und Geschäfte

Schweiz

Der Bundesrat hat am 16. April Lockerungen der Coronavirus-Massnahmen in der Schweiz angekündigt. So sollen erste Geschäfte bereits am 27. April wieder öffnen dürfen und bis am 8. Juni soll abgesehen von einigen bestehenden Einschränkungen wieder der Normalzustand herrschen.

Dies natürlich nur vorausgesetzt, dass sich die Neuansteckungen mit dem Coronavirus in der Schweiz weiterhin positiv entwickeln. Sobald das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen erneuten anstieg der Fallzahlen meldet, wird der Bundesrat die Massnahmen wieder verschärfen müssen.

Hier eine Übersicht, was wir über eine Öffnung der Grenzen, der Schulen, der Fitnesscenter und allen weiteren Geschäften nach der Coronavirus-Epidemie wissen:

Wann öffnet die Schweiz die Grenzen wieder?

Am 16. März schloss die Schweiz wegen der Lungenkrankheit Covid-19 immer mehr Grenzen nach Deutschland, Österreich, Italien und nach Frankreich. Mittlerweile darf niemand mehr ohne triftigen Grund einreisen. Ausflügler und Einkaufstouristen werden gebüsst.

Der Bundesrat hat sich am 16. April nicht konkret zur Wiederöffnung der Grenzen geäussert. Die Massnahmen gelten also weiterhin. Auf der Website des Staatssekratariats für Migration steht: «Die Verordnung gilt so lange wie nötig, höchstens jedoch für die Dauer von 6 Monaten.» Das wäre dann also spätestens Mitte September.

Wann öffnen die Schulen?

Der Bundesrat beschloss bezüglich den Schulen und anderen Bildungsstätten relativ früh strenge Massnahmen. Seit dem 13. März gibt es keinen Präsenzunterricht mehr. Dies betrifft sowohl die obligatorischen wie auch die Hoch- und Berufsschulen.

Laut der Bundesratsplanung sollen nun am 11. Mai die obligatorischen Schulen als erstes wieder geöffnet werden. Am 8. Juni sollen dann Mittel-, Berufs- und Hochschulen folgen.

Die Lehrabschlussprüfungen können trotz Coronavirus durchgeführt werden. Die theoretischen Prüfungen werden durch Erfahrungsnoten ersetzt. Das praktische Können soll durch den Lehrbetrieb überprüft werden.

Wann öffnen Fitnessstudios?

Mit dem Lockdown vom 17. März wurden in der Schweiz neben allen Bars, Restaurants und anderen Geschäften auch die Fitnessstudios geschlossen. Der Grund: Die Hygieneregeln können hier nicht eingehalten werden.

Freizeit- und Sportanlagen – also auch Fitnessstudios – bleiben noch bis mindestens 11. Mai geschlossen. Die Anlagen müssen zudem dem Bund ein überzeugendes Sicherheitskonzept vorlegen, das zeigt, dass Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden können. So soll eine Ausbreitung des Coronavirus über Sportanlagen verhindert werden.

Wann öffnen die Geschäfte wieder?

Kleinere Geschäfte wie Blumenläden und Gärtnereien dürfen bereits am 27. April öffnen. Dann werden auch die Beschränkungen im Sortiment von Coop und Migros aufgehoben. Wenn es die Entwicklung der Lage danach zulässt, dürfen am 11. Mai auch die übrigen Läden den Betrieb wieder aufnehmen. Der Bundesrat hat in dieser Hinsicht eine Lockerung der Massnahmen bereits geplant.

Wann öffnen die Coiffeure?

Personenbezogene Dienstleistungen wie Körperkontakt dürfen ebenfalls am 27. April öffnen. Gemeint sind damit Coiffeure, Massagepraxen, Tattoo-Studios und Kosmetiksalons. Auch medizinische Praxen dürfen wieder öffnen. Physiotherapeuten und Zahnärzte dürfen also den Betrieb ebenfalls wieder aufnehmen.

Wann öffnen Restaurants und Bars?

Am 15. März schränkte der Bundesrat die Gastrobetreiber erstmals mit Massnahmen ein. Damals durften nur noch 50 Personen gleichzeitig in den Beizen bedient werden. Am 17. März wurde der komplette Gastrobetrieb in der Schweiz eingestellt. Wegen des Coronavirus dürfen nur noch Take-Away-Shops geöffnet haben.

Sehr zum Verdruss der Gastrobetreiber wurden diese Unternehmen im Öffnungsplan des Bundesrates vom 17. April mit keinem Wort erwähnt. Sie bleiben im April und im Mai also vorerst noch geschlossen.

Wann öffnen Bibliotheken und Museen?

Bibliotheken und Museen dürfen laut Bundesrat mit einer Öffnung am 8. Juni rechnen. Vorausgesetzt, die Coronavirus-Lage ist bis dahin nicht erneut ausser Kontrolle geraten. Auch Zoos und botanische Gärten sollen an diesem Datum den Betrieb wieder aufnehmen dürfen.

Wann finden wieder Partys und Festivals statt?

Das Versammlungsverbot von mehr als fünf Personen bleibt bis am 8. Juni bestehen. Ob danach eine Lockerung geplant ist, ist ungewiss. Es ist jedoch äusserst unwahrscheinlich, dass im Sommer bereits wieder Grossveranstaltungen abgehalten werden dürfen. Der Bundesrat hat diese bereits am 28. Februar verboten. Deshalb dürfte dies auch einer der letzten Schritte zurück in die Normalität in der Schweiz sein.

Auch Clubbetreiber dürfen nicht darauf hoffen, ihre Tore bald wieder für das Partyvolk öffnen zu dürfen. Die beengten Verhältnisse machen es unmöglich, die Hygiene- und Kontaktverminderungsmassnahmen einzuhalten. (leo)

Sars-Cov-2, Covid-19, Coronavirus – die wichtigsten Begriffe Coronaviren sind eine Virusfamilie, die bei verschiedenen Wirbeltieren wie Säugetieren, Vögeln und Fischen sehr unterschiedliche Erkrankungen verursachen.



Sars-Cov-2 ist ein neues Coronavirus, das im Januar 2020 in der chinesischen Stadt Wuhan identifiziert wurde. Zu Beginn trug es auch die Namen 2019-nCoV, neuartiges Coronavirus 2019 sowie Wuhan-Coronavirus.



Covid-19 ist die Atemwegserkrankung, die durch eine Infektion mit Sars-Cov-2 verursacht werden kann. Die Zahl 19 bezieht sich auf den Dezember 2019, in dem die Krankheit erstmals diagnostiziert wurde.



News zum Coronavirus in der Schweiz und International. Die wichtigsten Fakten zum Coronavirus: Symptome, Übertragung, Schutz.

