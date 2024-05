Der ESC 2025 kommt ins Nemo-Land: Eine doppelte Chance für die Schweiz

Darüber hinaus bietet sich der Schweiz die Gelegenheit, einen Beitrag dafür leisten, dass der ESC wieder das wird, was er eigentlich sein will: Ein Fest der Inklusion, ein Event, das alle einschliesst. Aus Malmö bleiben leider nicht nur Nemos Leistung und die Freude in Erinnerung, sondern auch üble Parolen bei Demonstrationen – und Pfiffe im Saal, als die israelische Sängerin auftrat. Hasstiraden gegen eine Frau allein wegen ihrer Nationalität? Antisemitismus am Lieblingsanlass der «Woken»? Malmö war leider auch ein Festival der Heuchelei.

Israel setzt «begrenzte» Einsätze in Rafah fort – das Nachtupdate ohne Bilder

Israels Armee interveniert trotz Protesten der Verbündeten und der Gegner weiter in der Stadt Rafah. Die USA bieten Israel derweil Hilfe durch ihren Geheimdienst an. Hier ist das Nachtupdate.

Die israelische Armee setzt ihre nach eigenen Angaben «präzisen» Vorstösse in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fort. «Unsere Operationen gegen die Hamas in Rafah bleiben begrenzt und konzentrieren sich auf taktische Vorstösse, taktische Anpassungen und militärische Vorteile und haben dicht besiedelte Gebiete gemieden», sagte Armeesprecher Daniel Hagari in einer in der Nacht zum Sonntag verbreiteten Erklärung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnte Israel am Samstag vor einer Ausweitung des Einsatzes. «Wir halten eine Offensive auf Rafah (...) für unverantwortlich», sagte er in Potsdam. In Israel kam es am Abend zu wütenden Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. «Solange Netanjahu an der Macht ist, werden die Geiseln nicht zurückkehren (...) Netanjahu führt Israel in den völligen Untergang», zitierten israelische Medien aus einer Erklärung von Angehörigen der Geiseln.