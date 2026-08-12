Mittelalterliche Darstellung von Wissenschaftlern. Bild: library.ethz.ch

5 historische Sonnenfinsternisse, die Panik, Chaos und Angst auslösten

Heute gibt es Spezialbrillen, Livestreams und Warnungen des Bundes. Früher konnte eine Sonnenfinsternis Kriege beenden, ganze Städte in Panik versetzen – und Menschen glauben lassen, das Ende der Welt sei gekommen.

Michael Kern Folge mir

Mehr «Leben»

Am Mittwochabend richtet sich auch in der Schweiz der Blick zum Himmel. Ab etwa 19 Uhr ist hierzulande eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen, ihren Höhepunkt erreicht sie ungefähr zwischen 20.15 und 20.20 Uhr. Das Bundesamt für Gesundheit warnt ausdrücklich davor, ohne zertifizierte Schutzbrille direkt in die Sonne zu schauen.

In Spanien, Island, Grönland und einem kleinen Teil Portugals ist die Finsternis sogar total. Dort schiebt sich der Mond vollständig vor die Sonne. Für wenige Minuten wird es dunkel, die Temperatur sinkt, Tiere reagieren irritiert, am Himmel erscheint die Korona der Sonne. Heute ist das ein astronomisches Spektakel. Früher war es für viele Menschen ein Schock.

Die Finsternis, die eine Schlacht beendete

Die vielleicht berühmteste Sonnenfinsternis der Geschichte soll sich im Jahr 585 vor Christus ereignet haben. Am Fluss Halys, in der heutigen Türkei, kämpften die Lyder gegen die Meder. Dann wurde mitten in der Schlacht aus Tag plötzlich Nacht.

Die Schlacht am Halys (585 v. Chr.). Bild: wyomingstargazing.org

Der griechische Historiker Herodot schrieb später, der Philosoph Thales von Milet habe diese Finsternis vorhergesagt. Ob Thales das wirklich konnte, ist heute umstritten. Sicher ist aber: Die Geschichte blieb hängen.

Laut Herodot erschraken beide Armeen so sehr, dass sie den Kampf abbrachen und Frieden schlossen. Die Sonne verschwand – und ein jahrelanger Krieg endete.

Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber genau deshalb erzählt man sich diese Episode bis heute. Eine Sonnenfinsternis war damals nicht einfach ein Naturereignis. Sie war ein Zeichen. Ein Eingriff des Himmels. Vielleicht sogar eine Warnung der Götter.

Die Finsternis, die Menschen ans Jüngste Gericht glauben liess

Auch viele Jahrhunderte später hatten Finsternisse noch immer etwas Bedrohliches. Am 24. Januar 1544 verdunkelte sich der Himmel über Teilen Europas. Astronomen konnten solche Ereignisse zwar immer besser berechnen, doch für viele Menschen blieb die Vorstellung beängstigend: Die Sonne, das Zentrum des Lebens, verschwindet einfach.

Holzschnitt einer Finsternis (16. Jh.). Bild: library.ethz.ch

Aus dem 16. Jahrhundert sind Flugblätter und Chroniken überliefert, in denen Sonnenfinsternisse mit Tod, Gericht und göttlicher Strafe verbunden wurden. Einzelne besonders drastische Anekdoten berichten von Menschen, die aus Angst vor dem Jüngsten Gericht starben oder sich das Leben nahmen.

Solche Berichte sind quellenkritisch schwierig zu prüfen. Sie zeigen aber, wie stark Finsternisse damals als religiöses und politisches Zeichen gelesen wurden.

Man muss sich die Szene vorstellen: kein Internet, keine Livestreams, keine NASA-Animation, keine Warnung mit ISO-Norm für Schutzbrillen. Stattdessen Predigten, Gerüchte, astrologische Deutungen und die Erfahrung, dass am helllichten Tag plötzlich das Licht wegbricht.

Die Finsternis, vor der sich Paris in Kellern versteckte

Besonders eindrücklich ist die Sonnenfinsternis vom 12. August 1654. In Frankreich hatten Astronomen das Ereignis angekündigt. Doch Astrologen und religiöse Deuter machten daraus mehr: ein mögliches Vorzeichen für Krieg, Pest, Umsturz oder Weltgericht.

Finsterniskarte von Erhard Weigel (1654). Bild: eclipse-maps.com

Die Angst wurde offenbar so gross, dass beruhigende Schriften gedruckt wurden. In zeitgenössischen Texten ist von den «vergeblichen Ängsten» vor der Finsternis die Rede, die man der Bevölkerung ausreden müsse. Der Pariser Arzt Guy Patin erwähnte in seinen Briefen mehrere Schriften, die genau diese Panik bekämpfen sollten.

Überliefert ist, dass sich in Paris Menschen in Häusern und Kellern einschlossen, Fenster verbarrikadierten oder in Kirchen drängten, um zu beichten. Die Strassen sollen zeitweise wie leergefegt gewesen sein.

Die Finsternis selbst dauerte nur kurz. Die Angst davor offenbar deutlich länger.

Die Finsternis, bei der alle Bescheid wussten – und trotzdem erschraken

Noch spannender wird es 1842. Europa war da längst nicht mehr im Mittelalter. Zeitungen berichteten, Astronomen rechneten, Gelehrte erklärten. Die totale Sonnenfinsternis vom 8. Juli 1842 war angekündigt und wissenschaftlich vorbereitet.

Und trotzdem beschreibt der französische Physiker François Arago, wie stark die Menschen emotional überwältigt wurden. In Perpignan sollen sich rund 2000 Personen versammelt haben: Gelehrte, Bürger, Bäuerinnen und Bauern, Soldaten.

Viele wussten, dass es sich um ein berechenbares Naturereignis handelte. Doch als die Sonne nur noch als schmaler Streifen zu sehen war, wurde die Menge unruhig. Ein dumpfes Brausen ging durch die Menschen. Als die Sonne ganz verschwand, folgte laut Arago ein «totenähnliches Schweigen». Sogar die Vögel hörten auf zu singen.

Das ist vielleicht die menschlichste aller Finsternis-Geschichten: Man weiss genau, was passiert. Man weiss, dass die Sonne wiederkommt. Und trotzdem reagiert der Körper, als sei gerade etwas fundamental falsch mit der Welt.

Die Finsternisse, bei denen ein Dämon die Sonne frass

Nicht überall wurden Finsternisse gleich gedeutet. In vielen Kulturen gab es eigene Erklärungen dafür, warum die Sonne plötzlich verschwindet. In der hinduistischen Mythologie etwa verschlingt der Dämon Rahu zeitweise die Sonne.

Dämon Rahu frisst die Sonne. Bild: earthstoriez.com

Auch heute noch sind in Teilen Südasiens rund um Finsternisse religiöse Regeln und Vorsichtsmassnahmen verbreitet. Dazu gehören Vorstellungen, wonach Schwangere besonders geschützt werden müssten oder Essen während einer Finsternis unrein werde. Wissenschaftlich gibt es dafür keine Grundlage.

Ähnliche Ängste gab es auch in anderen Weltregionen. Aus dem 19. und 20. Jahrhundert sind Berichte überliefert, wonach Menschen während Finsternissen Brunnen, Nahrung oder schwangere Frauen für besonders gefährdet hielten. Teilweise schlossen sich Menschen in dunklen Räumen ein oder mieden Wasser und Essen.

Die reale Gefahr ist eine andere: Wer direkt in die Sonne schaut, kann seine Augen dauerhaft schädigen – gerade auch dann, wenn die Sonne teilweise verdeckt ist.

Aus Weltuntergang wurde Himmels-Event

Die Geschichte der Sonnenfinsternis ist deshalb auch eine Geschichte der Entzauberung. Aus einem Omen wurde ein Termin im Kalender. Aus göttlichem Zorn wurde Himmelsmechanik. Aus Panik wurde Tourismus, Forschung und Spektakel.

Und doch ist etwas geblieben. Denn selbst wer heute genau weiss, was passiert, spürt bei einer Finsternis oft kurz dieses alte Unbehagen: Das Licht wird seltsam, die Schatten verändern sich, die Welt wirkt für einen Moment nicht mehr ganz zuverlässig.

Vielleicht ist genau das der Grund, weshalb Sonnenfinsternisse Menschen seit Jahrtausenden faszinieren. Sie erinnern daran, wie dünn die Schicht der Gewissheit manchmal ist. Wir wissen, dass der Mond vor der Sonne steht. Wir wissen, dass sie wiederkommt.

Aber für ein paar Minuten versteht man sehr gut, warum frühere Generationen dachten: Jetzt passiert etwas Grosses.