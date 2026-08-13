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Skater begeistert mit Stunt bei der Sonnenfinsternis

Video: watson/hanna dedial

Er beschert uns den atemberaubendsten Anblick der Sonnenfinsternis

13.08.2026, 10:1713.08.2026, 10:17

Eine einzigartige Kulisse für einen Skateboard Trick: Der spanische Profi-Skater Danny León nutzt die Sonnenfinsternis für eine atemberaubende Performance. Während der Mond die Sonne verdeckt, hebt der Skateboarder aus Madrid auf der Halfpipe ab. Perfekt getimt für diese eine spektakuläre Aufnahme. Auf Instagram wurde das Video bereits mehr als fünf Millionen Mal angesehen. Danny León war schon zwei Mal bei den Olympischen Spielen dabei. In Tokio und in Paris verpasste er zwar beide Male eine Medaille. Dafür gelang ihm nun, wie er selbst schreibt, «der Trick seines Lebens».
(hde)

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