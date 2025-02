SMI-Titeln drohen heute hohe Kursverluste. Bild: KEYSTONE

Wirtschafts-News

Wegen Trump: Schweizer Börse taucht am Montagmorgen

Die Schweizer Aktienbörse gibt am Montag im frühen Geschäft klar nach. Grund dafür ist nach Donald Trumps Zoll-Rundumschlag die Sorge vor einem Handelskrieg der USA mit anderen Ländern und vor dessen negativen Folgen auf Inflation, Zinsen und Konjunktur.

Die USA verhängen ab Dienstag auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada 25 Prozent Zölle. Auf Einfuhren aus China werden ebenfalls zusätzliche Zölle fällig und die EU könnte das nächste «Opfer» US-amerikanischer Zölle werden.

Mit diesen Entscheidungen dürfte die Aufholjagd an den Börsen wohl abgeschlossen sein, heisst es im Handel. Bereits am Freitag hatten die Kurse an der Wall Street nachgegeben. Nach dem Anstieg seit Jahresanfang strichen nun auch die Anleger an der Schweizer Börse Gewinne ein. Der SMI hat im Januar insgesamt 8,6 Prozent zugelegt und damit bereits mehr als doppelt so viel im Vorjahr. Schliesslich dürfte ein Handelskrieg auch die Schweizer Industrie tangieren, liefert sie doch einen Grossteil ihrer Waren in die EU.

Der Leitindex SMI gibt gegen 10 Uhr um 1,10 Prozent nach auf 12'458,85 Punkte. Schwächer tendieren auch andere Börsen: So büssen der DAX in Frankfurt 1,6 Prozent oder der FTSE 100 in London 1,2 Prozent ein. Davor setzten die Zollsorgen die asiatischen Börsen unter Druck.

US-Dollar fester

Derweil tendiert der US-Dollar, der von Anlegern in unsicheren Zeiten gerne als sicherer Hafen angesteuert wird, klar im Plus. Das Währungspaar Dollar-Franken wird zu 0,9165 gehandelt nach 0,9106 Franken am späten Freitagabend. Das Euro-Dollar-Paar fällt auf 1,0249 nach zuvor 1,0374 Dollar zurück.

Die Kryptowährung Bitcoin wiederum büsst an Wert ein und kostete auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise weniger als 92'000 Dollar. Am Freitag notierte der Kurs noch bei über 105'000 Dollar. In unsicheren Zeiten trennen sich Anleger üblicherweise von risikoreichen Anlagen wie dem Bitcoin. (awp/sda)