Kryptowährungen schmieren nach Trump-Ankündigungen ab

Trump machte am Wochenende seine Drohungen wahr und entfachte Handelskriege mit Kanada, Mexiko und China. Nicht nur die Aktienmärkte drohen einzubrechen, auch Kryptowährungen verloren deutlich an Wert.

An den Aktienmärkten wird für Montag ein gröberer Einbruch wegen Trumps Zoll-Ankündigungen gegen Kanada, Mexiko und China vorhergesagt. Die Kryptowährungen haben auf Trumps Aussagen schon reagiert. Weil diese rund um die Uhr gehandelt werden und extrem volatil sind, können sie manchmal als Indikator für die Börsen dienen.

Am Sonntagaben und in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) schmierte mit Bitcoin die bedeutendste Währung um zwischenzeitlich bis zu 8000 US-Dollar ab. Der Preis für einen Bitcoin betrug am Montagmorgen zeitweise unter 93'000 US-Dollar, davor hatte er sich über mehrere Tage bei um die 100'000 US-Dollar eingependelt.

Der Bitcoin-Kurs in den vergangenen Stunden. Bild: coinmarketcap screenshot

Auch Ethereum, die zweitbedeutendste Kryptowährung, musste massive Kursverluste hinnehmen. Von etwa 2900 Dollar pro Stück fiel der Wert plötzlich auf einen Schlag auf unter 2400 Dollar. Unterdessen haben sich die Währungen ein wenig stabilisiert.

Da geht's plötzlich scharf runter: der Ether-Kurs am Montagmorgen. Bild: coinmarketcap screenshot

Donald Trump hatte den Kryptowährungen seit seiner Wahl zuvor zu einem noch nie dagewesenen Höhenflug verholfen, weil er sich als Kryptofreund inszenierte und unter anderem darüber sprach, eine staatliche Bitcoin-Reserve anzulegen. Die Währungen erreichten dadurch mehrfach Rekordwerte. (con)