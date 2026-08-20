wechselnd bewölkt25°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Donald Trump droht der Schweiz wegen Zinsen erneut

Video: watson/team watson

Trump droht der Schweiz erneut: «Könnte sämtliche Geschäfte mit ihr abbrechen»

Donald Trump ist am Mittwoch einmal mehr über die Schweiz hergezogen.
20.08.2026, 10:4520.08.2026, 11:42

Grund für den Ärger des US-Präsidenten waren einmal mehr die Zinsen im Handel zwischen den beiden Ländern. Während die USA gemäss Trump 3,5 Prozent Zinsen zahlen, seien diejenigen für die Schweiz nur bei 0,5 Prozent.

President Donald Trump speaks during a meeting with technology leaders in the Roosevelt Room of the White House, Wednesday, Aug. 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Donald Trump
Donald Trump nimmt einmal mehr die Schweiz ins Visier.Bild: keystone

Trump hob einmal mehr hervor, dass nach seiner Sicht die Schweiz stark von den USA profitiere – und dass er das jederzeit ändern könne. «Ich habe das absolute Recht, sämtlichen Handel mit einem Land wie der Schweiz zu stoppen», so der US-Präsident. Die Folgen wären in seinen Augen für das betroffene Land fatal. «Dann würde sie nicht mehr funktionieren», sagt Trump. «Trotzdem wird sie als Elite-Land bezeichnet», so Trump über die Schweiz.

Weiter erklärte der US-Präsident, er wolle eigentlich die Schweiz nicht hervorheben. So gebe es «60 Länder, die so sind», erklärte er. Und meinte damit Staaten, die in seinen Augen auf Kosten der USA leben. Es sei deshalb umso unverständlicher, dass die Zinssituation so sei, wie sie eben ist.

Die Vorwürfe von Trump gegenüber der Schweiz sind nicht neu. Bereits vor zwei Wochen hatte der US-Präsident deutliche Worte gefunden. Damals hatte er erklärt, er könne das 39-Milliarden-Dollar-Defizit, das die USA im Handel mit der Schweiz hätten, «mit einem einzigen Strich auslöschen».

Danach sei die Schweiz kein «Elite-Land» mehr, so der US-Präsident. Gleichzeitig sagte er, er sei eine «eine nette Person», womit er implizierte, seine Drohungen nicht wahr werden zu lassen. Der Bund hat sich zu den Worten Trumps bislang nicht geäussert. (dab)

Mehr zu Trump:

Trump droht Iran mit Wirtschaftskrieg
Trump droht Iran mit Wirtschaftskrieg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
105 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Günther23
20.08.2026 10:53registriert Juni 2024
Soll er machen, dann werden wir Distributionen in Kanada und Mexiko einrichten, alles in USA auf Eis legen, den F35 endgültig absagen und eine Digitalsteuer erheben (wir haben hervorragende eigenheimische Ersatzprodukte für Cloud, AI, etc.) und vor allem das auf gute alte Schweizerische Art durch die Blume kommunizieren: leider sehen wir uns gezwungen diese Schritte zu unternehmen.
1941
Melden
Zum Kommentar
avatar
bokl
20.08.2026 10:56registriert Februar 2014
O man 😏.

Dear Donald. We have a "Schuldenbremse". That's why we pay lower interest rate. Don't waste the money of your country for Ballrooms and ridiculous gold in oval office. Then maybe it will come better.
1532
Melden
Zum Kommentar
avatar
Auster N
20.08.2026 10:55registriert Januar 2022
Ja sofort bitte. Dann sind wir nicht im Strudel des totalen Kollapses der USA verwickelt. Wer kann und will sollte sofort aus dem US Markt verschwinden. Der Millennium Crash steht unmittelbar bevor. Donald am Werk halt.
1383
Melden
Zum Kommentar
105
Kurz nach Abtreibungsveto: Liechtenstein lässt Frauen zur Erbfolge zu
Kurz nachdem er sein Veto gegen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen angekündigt hat, will Erbprinz Alois Frauen auf dem Thron zulassen. Ist das Taktik?
Einmal im Jahr, am Staatsfeiertag vom 15. August, lädt das sonst äusserst diskrete Fürstenhaus Liechtenstein Würdenträger und Bevölkerung auf die Wiese vor seinem Schloss über Vaduz ein.
Zur Story