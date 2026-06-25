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Wegen Russland: NDB warnt vor sich verschlechternder Sicherheitslage

Wegen Russland: Nachrichtendienst warnt vor sich verschlechternder Sicherheitslage

25.06.2026, 14:0025.06.2026, 14:00

Die Sicherheitslage der Schweiz hat sich weiter verschlechtert – eine Entwarnung ist nicht in Sicht. Zu diesem Schluss kommt der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) in einem aktuellen Bericht.

Russland bleibt die grösste Bedrohung für Europa.
Russland bleibt die grösste Bedrohung für Europa.Bild: Shutterstock

«Grösste und akuteste Bedrohung für Europa bleibt Russland; seine hybride Konfliktführung wird aggressiver und trifft die Schweiz direkt», heisst es im am Donnerstag veröffentlichten NDB-Bericht «Sicherheit Schweiz 2026». Gefahren lauerten auf breiter Front: bei Spionage, im Cyberraum, bei kritischen Infrastrukturen, aber auch durch gewalttätigen Extremismus und die erhöhte Terrorbedrohung.

Neu rücke zudem die Bedrohung aus der Distanz näher: Irans Lenkwaffen könnten in wenigen Jahren grössere Teile Europas erreichen, schreibt der Nachrichtendienst. «Das schützende Umfeld der Schweiz erodiert – von Osten, Westen und Süden», fasste NDB-Direktor Serge Bavaud die Lage in einer Mitteilung zusammen. (hkl/sda)

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