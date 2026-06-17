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Bürgenstock: Diese Einschränkungen gelten für die Anwohner

Bürgenstock Reportage vor der Friendenskonferenz
Der öffentliche Verkehr zum Bürgenstock wird Ende Woche eingestellt.Bild: watson/ aylin erol

Gibt es eine Sperrzone? Diese Einschränkungen gelten rund um den Bürgenstock

17.06.2026, 13:5617.06.2026, 13:56

Weil am Freitag auf dem Bürgenstock die USA und der Iran eine Absichtserklärung unterzeichnen, gelten in der Region ab Mittwochabend aus Sicherheitsgründen Einschränkungen für die Bevölkerung.

Deal zwischen USA und Iran soll auf dem Bürgenstock unterzeichnet werden

Eine Übersicht:

Werden Strassen gesperrt?

Nach Angaben des Kantons Nidwalden bleiben die Strassen im Kanton grundsätzlich offen. Temporär kann es aber vom Donnerstag bis Samstag Strassensperrungen geben, auch können Kontrollen zu Verkehrsbehinderungen führen. Wer auf der Nord-Süd-Achse mit dem Auto unterwegs ist, soll nicht auf der A2 via Luzern und den Seelisbergtunnel, sondern via A4 und die Axenstrasse fahren.

Gibt es Einschränkungen im öffentlichen Verkehr?

Der öffentliche Verkehr auf den Bürgenstock wird eingestellt. Das Postauto verkehrt ab Mittwoch, 18 Uhr, bis am Samstag, 20 Uhr, nur bis Obbürgen. Der Betrieb der Standseilbahn und des Hammetschwandlifts ist in der gleichen Zeit eingestellt. Die Schiffshaltestellen Kehrsiten-Bürgenstock und Kehrsiten-Dorf werden dagegen gemäss Fahrplan angefahren.

Brauchen die Anwohner des Bürgenstocks spezielle Ausweise?

Im Gegensatz zum Ukraine-Gipfel 2024 gibt es keine Sperrzone, die nur mit einem speziellen Badge betreten werden darf. «Anwohnende müssen sich nicht spezifisch ausweisen, um zu ihrer Liegenschaft zu gelangen», teilte der Kanton Nidwalden mit.

Ist das Wandern und Biken auf dem Bürgenstock möglich?

Die Freizeitaktivitäten auf dem Bürgenstock werden eingeschränkt. Die Wander- und Bikewege werden im Vorfeld und während des Treffens vom Freitag gesperrt. Der öffentliche Verkehr fährt nicht.

Gibt es Einschränkungen auf dem Vierwaldstättersee?

«Grundsätzliche» Einschränkungen sind nach Angaben des Kantons auf dem Vierwaldstättersee nicht vorgesehen. Für den Luftraum gilt vom Donnerstag bis Samstag eine Sperrzone, die einen Radius von 46 Kilometer hat.

Wirkt sich das Treffen auf den Rest der Zentralschweiz aus?

Um die Sicherheit der Konferenzteilnehmer und der Bevölkerung zu gewährleisten, ist ein grosses Aufgebot an Militär- und Polizeikräften im Einsatz. Nach Angaben des Bundes werden bis zu 2000 Armeeangehörige im Einsatz stehen. Die Kantonspolizei Nidwalden wird auch von Polizeikorps anderer Kantone unterstützt. Ab Mittwoch bis Samstag werden deswegen aus personellen Gründen einzelne Polizeiposten in der Zentralschweiz geschlossen sein, wie das Zentralschweizer Polizeikonkordat mitteilte.

Wo gibt es Informationen?

Der Kanton Nidwalden informiert laufend unter www.nw.ch/abkommen über die Einschränkungen, die sich rasch und situativ ändern können. (sda)

Mehr zum Abkommen zwischen dem Iran und en USA:

300 Milliarden für den Wiederaufbau: Das sind die 14 Punkte des Iran-Deals
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