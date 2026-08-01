Der 1. August in Zitaten
Die Feiern zum 1. August sind landauf und landab Anlass für zahlreiche Reden, Grussworte, Tweets und Videobotschaften. Dabei geht es einmal ernster, einmal weniger ernst zu. Eine Auswahl.
«Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Freiheit ist auch nicht bequem. Freiheit ist anspruchsvoll. Freiheit verlangt Mut, Arbeit und Mass.»
«Heute sind die eigentlichen Ehrengäste nicht die Bundesräte, sondern die Kühe. Und ehrlich gesagt: Das finde ich sehr beruhigend.»
«Heimat kann ein Geruch sein oder etwas zum Essen. Oder ein pünktlicher Zug. Ein Ricola-Däfeli am anderen Ende der Welt oder eine freundschaftliche Geste des Nachbarn.»
«Wir haben in der heutigen Weltlage einen grossen Trumpf: Unsere Stabilität. Es ist eine Stabilität, die den Wandel nicht verhindert, sondern die uns erlaubt, den Wandel zuversichtlich anzugehen, ohne unsere Werte zu verleugnen.»
«Demokratie fängt dort an, wo wir Fragen stellen, wo wir einander zuhören, wo wir bereit sind, andere Sichtweisen zu verstehen.»
«Ein wunderbares, moderneres Beispiel für den alltäglichen Verhandlungszwang kennt fast jeder von uns – das ultimative Glanzstück der nachbarschaftlichen Diplomatie in der Schweiz: die Wöschchuchi!»
«Erstflug am 1. August. Vor wenigen Tagen noch eine Raupe in unserem Garten, heute ein prächtiger Schwalbenschwanz. Aus einem kleinen Kriecher wird ein freier Flieger.»
«Die Schweiz gibt es nicht. Die Schweiz, die immer so bleibt, wie sie war und ist, gibt es nicht. Die Schweiz ist das, was wir uns immer wieder zusammen erschaffen, auch wenn wir ganz verschieden sind.»
«Patriotismus bedeutet für mich, Verantwortung für die eigene Heimat zu übernehmen. Dafür müssen wir uns nicht entschuldigen, im Gegenteil.»
(sda)
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