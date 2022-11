Der «Fall Carlos» – die haarsträubende Chronologie von Brians Leben

Die Kontroverse um «Carlos» kommt nicht zur Ruhe. So wurde am 1. November 2022 bekannt, dass Brian Henry Keller – wie «Carlos» mit bürgerlichem Namen heisst – frei kommt. Die Geschichte um den erst 26-Jährigen und ein ratloses Schweizer Justizsystem ist somit um ein Kapitel reicher. Hier die Chronologie des «Fall Carlos»:

1995 bis 2009: Die Kindheit

Geboren wird Brian 1995 in Paris. Hier verbringt er die ersten drei Jahre seines Lebens. Erst 1998 zieht seine Mutter mit ihm und seiner Schwester zum Vater nach Zürich. Zwar besucht er hier als Dreijähriger einen Kurs für Hochbegabte, findet sich jedoch im System nicht zurecht – es folgen erste Aufenthalte in geschlossenen Anstalten. Die «Republik» schreibt unter Berufung auf psychiatrische Gutachten zu dieser Zeit von «unhaltbaren, chaotischen Zuständen in der Familie» und von einer «strukturellen und emotionalen Verwahrlosung des Kindes.»

Eine Gerichtszeichnung von Brian von 2019. Carlos wurde damals beschuldigt, 29 Delikte im Gefängnis verübt zu haben. Bild: keystone

Als 10-Jähriger wird Brian erstmals in Handschellen abgeführt. Es wurde ihm Brandstiftung vorgeworfen – zu Unrecht, wie sich später herausstellt. Danach begeht er bis 2011 insgesamt 34 Delikte, wie die Oberjugendanwaltschaft ausweist.

2011: Der Messerangriff

Mit 15 Jahren rammt Brian einem 18-Jährigen in Zürich-Schwammendingen zweimal ein Messer in den Rücken. Dafür wird er wegen schwerer Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung zu neun Monaten Haft verurteilt.

180 Tage davon verbringt er in Einzelhaft, wie humanrights.ch festhält. Hier versucht sich Brian das Leben zu nehmen. In der psychiatrischen Universitätsklinik wird er 13 Tage lang mit Händen und Beinen ans Bett gefesselt. Die restlichen 60 Tage verbringt er in eine 2er-Zelle. Danach kommt Brian in das Sondersetting.

2013: Der Dok-Film

Am Sonntagabend, 25. August 2013, läuft im Schweizer Fernsehen der Dok-Film «Der Jugendanwalt». Darin wird eigentlich Jugendanwalt Hansueli Gürber porträtiert. Dieser stellt seinen «erfolgreichsten» Fall vor: «Carlos». Der «Dauerdelinquent» habe sich in den 13 Monaten Sondersetting nichts zu schulden kommen lassen.

Dieses Sondersetting ist jedoch nicht ganz billig. Ein Team von Betreuern, darunter der mehrfache Thaibox-Weltmeister Shemsi Beqiri, kümmert sich in einem intensiven Programm um den Jugendlichen. Die monatlichen Kosten dafür belaufen sich auf 29'000 Franken.

2013: Die «Blick»-Kampagne

Eben diese hohen Kosten sorgen im Anschluss an die Ausstrahlung für heftige Diskussionen. Der «Blick» titelt: «Sozialwahn – Zürcher Jugendanwalt zahlt Messerstecher Privatlehrer, 4.5-Zimmer-Wohnung und Thaibox-Lehrer.»

So titelte der Blick nur zwei Tage nach Veröffentlichung des SRF-Doks. Bild: blick / ausschnitt: watson

Weitere Medien ziehen nach. Alle Ausgaben werden genauestens unter die Lupe genommen. Eine Analyse des Forschungsinstitutes Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (Fög) kommt ein Jahr später zum Schluss, dass der Fall Carlos die Züge eines «Medienhypes» getragen habe.

2013: Abbruch

Die Berichterstattung zeigt Wirkung: Noch im August wird das Sondersetting abgebrochen und Jugendanwalt Grüber wird entlassen. Brian kommt erneut für ein halbes Jahr hinter Gittern – zu seinem eigenen Schutz, wie die Jugendanwaltschaft schreibt. Anfang 2014 entscheidet das Bundesgericht, dass diese Inhaftierung unrechtmässig war und nur auf den öffentlichen Druck zurückzuführen sei. Der Jugendliche selbst habe sich in diesem Fall nichts zu schulden kommen lassen und kommt deshalb zurück ins Sondersetting.

2015 bis 2016: Weitere Verurteilungen

Brian 2015 – erneut vor Gericht. Bild: keystone

2015 wird Brian wegen Sachbeschädigung im Massnahmezentrum Uitikon zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte seine Zelle mit Wasser geflutet. Im März 2016 kommt es zu einer Auseinandersetzung in einem Tram in Zürich. Brian bricht dabei einer anderen Person per Faustschlag den Kiefer. Vom Bezirksgericht Zürich wird er dafür zu achtzehn Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt.

Nun beginnt für Brian ein Irrweg durch die Gefängnisse der Schweiz: vom Gefängnis Limmattal, über Zürich nach Winterthur bis ins Bezirksgefängnis Pfäffikon.

2017: Menschenunwürdige Bedingungen

2017 wird er in die Sicherheitsabteilung des Bezirksgefängnisses Pfäffikon verlegt und muss dort während zwei Wochen auf dem Boden schlafen. Ihm werden Duschen und Besuche verwehrt und er darf nicht im Hof spazieren gehen. Nach einer Untersuchung der Zürcher Justizdirektorin werden Fehler eingeräumt, der Gefängnisdirektor tritt zurück.

Kurz vor Ende seiner 18-monatigen Haft kommt es in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies erneut zu einem Zwischenfall. Brian wird «zu seiner eigenen Sicherheit» wieder in Einzelhaft gesteckt, wie ihm Angestellte mitteilen. Da brannten Brians Sicherungen durch, er warf einen Stuhl durch den Raum und es gab ein Gerangel mit dem anwesenden Personal. Weil der Aufseher Anzeige erstattete, musste Brian wieder in Untersuchungs-, beziehungsweise Sicherheitshaft.

2018: Besserung in Sicht

Im April 2018 wird Brian in das Regionalgefängnis Burgdorf verlegt. Dort wird er immer zugänglicher, lässt sich auf Unterhaltungen ein. Hier kann er Sport machen und darf sich mit seinen Mithäftlingen austauschen. Obwohl sein Anwalt dagegen kämpft, wird er anschliessend wieder ins strenge Setting der Justizvollzugsanstalt Pöschwies zurücküberwiesen.

2019: Verwahrung

Wegen weiterer Delikte gegen Beamte wird am 30. Oktober 2019 erneut eine Verhandlung gegen Brian eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 29 Delikte und fordert 7,5 Jahre und eine ordentliche Verwahrung. Er wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, die «ordentliche Verwahrung» wird in eine «kleine Verwahrung» umgewandelt. Seine Strafe begeht Brian in einer eigens für ihn umgebauten Zelle in Isolationshaft.

2021: Die UN schaltet sich ein

Brian sitzt bereits seit zwei Jahren in Isolationshaft, als sich Nils Melzer als UN-Sonderberichterstatter über Folter einschaltet und die sofortige Beendigung dieser Haftbedingungen fordert. Im Dezember verfügt das Bundesgericht eine Lockerung und Brian wird ins normale Haftregime integriert.

2022: Die Entlassung

Am 31. Oktober entschied das Obergericht Zürich, dass Brian aus der Sicherheitshaft entlassen werden müsse, da die Fortsetzung unverhältnismässig sei – Brian habe seine Haftstrafe abgesessen. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat den Entscheid des Obergerichts zur Kenntnis genommen und prüfe nun weitere Schritte. (leo/anb)