Die Zahl der Inhaftierten in der Schweiz ist auf den zweithöchsten Stand seit 1988 angewachsen. Bild: shutterstock

Schweizer Gefängnisse sind voll – so viele Inhaftierte wie seit 12 Jahren nicht mehr

Ende Januar 2024 sind 6994 Frauen und Männer in der Schweiz hinter Gittern gesessen. Das sind zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Belegungsrate konnte dank Erhöhung der Haftplätze stabil gehalten werden.

Am 31. Januar 2025 waren in der Schweiz 6994 Personen inhaftiert, 2 Prozent mehr als am entsprechenden Stichtag 2024. Von den 6994 Inhaftierten befanden sich 62 Prozent im Straf- oder Massnahmenvollzug (inkl. vorzeitigem Strafantritt), 32 Prozent sassen in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft und 6 Prozent waren aus anderen Gründen inhaftiert. Diese Zahlen stammen aus der letzten Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) zum Freiheitsentzug.

Von den Inhaftierten waren 27,5 Schweizer Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger. Das sind 5,8 Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr. 72,5 waren Ausländerinnen oder Ausländer.

Die Zahl der Haftplätze (7404) und der Justizvollzugseinrichtungen (90) ist gegenüber dem 31. Januar 2024 ebenfalls gestiegen. Dadurch stabilisierte sich die Belegungsrate schweizweit bei 94,5 Prozent.

Neuer Rekord bei der U-Haft

Am 31. Januar 2025 befanden sich 2211 Personen in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (+7 Prozent gegenüber 2024). Dies ist die höchste Anzahl für diese Haftform seit Erhebungsbeginn im Jahr 1988. Von diesen 2211 Personen waren 93 Prozent Männer, 79 Prozent ausländische Staatsangehörige und etwas mehr als die Hälfte in den Kantonen Zürich, Waadt und Genf inhaftiert.

Am meisten Inhaftierte sitzen in den beiden grössten Schweizer Gefängnissen, der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH und dem Prison de Champ-Dollon in Puplinge GE. Beide Haftanstalten sind mit 398 Häftlingen fast komplett voll. (pre)